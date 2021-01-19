Журналисты обратились в ГНС и Минфин: оплатили ли налоги с продажи взятого в госкомпании газа

19 января, 2021, 20:24

Редакция программы журналистских расследований "Шустров LIVE" на телеканале "Эспрессо" обратилась в Минфин и ГНС, чтобы выяснить, что именно и в каком количестве было уплачено фиктивной фирмой "Профи Газ" с продажи взятых у государства 305 млн кубометров газа

Об этом говорится в расследовании "Миллиарды "Нафтогаза" мошенникам: связь с бизнесменом Игорем Вороновым ".

Фирма с признаками фиктивности "Профи газ" получила бесплатно от НАК "Нафтогаз Украины" 305 млн кубометров газа. Передачу газа частной фирме оформили 13 ноября 2020 года путем заключения "мирового соглашения" между дочерней компанией "Нафтогаза" ПАО "Укртрансгаз" и тремя частными фирмами.

На шестой день после утверждения "мирового соглашения", а именно 19 ноября 2020 года, "Укртрансгаз" начал передавать фиктивной фирме ООО "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа стоимостью 2 миллиарда гривен.

С конца ноября по середину декабря 2020 "Профи Газ" существенно занизив стоимость распродает топливо и отгружает его другим компаниям.

В целом, украденный у государства газ был продан 19 компаниям. Некоторые из них относятся к крупным промышленным группам. Покупателями оказались фирмы, связанные с Ринатом Ахметовым, Дмитрием Фирташем, Лакшми Митталом, Сергеем Тигипко и Виталием Антоновым. Даже реализовали газ украинскому представительству мирового трейдера - компании Trafigura Ukraine.

А еще мошенники продали газ фирме "Центренерджи" Романа Сторожева - бывшего главы Госгеонадр Януковиче. И нескольким компаниям, руководители и учредители которых сидят в аннексирована Крыму или на оккупированной Донецкой области.

Реализовав 305 млн кубометров газа, "Профи Газ" должна уплатить налоги. Экономист Борис Кушнирук предполагает, что мошенники и здесь будут пытаться ограбить государство.

"Если товар продан, то в этом случае кто-то получил за проданный товар НДС. Соответственно, государству должно быть оплачено 400 млн НДС. Не факт, что это будет сделано. Могут найти схему, как уйдут уплаты за газ", - предполагает Кушнирук.

Так же при реализации газа должен выплачиваться налог на прибыль. Налоговый консультант Константин Чарторыйский озвучивает схему, по которой государство может в очередной раз ничего не получить. "Если "Профи Газ" переведет свои активы на зарубежные компании выведет через оффшоры эти средства, то "Профи Газ" останется компанией с нулевыми активами и пойдет в процедуру банкротства или ликвидации. У него просто будет иметься налоговый долг, он не заплатит, а средства по существу могут быть выведены в иностранные юрисдикции ", - предостерегает Чарторыйский.

В запросе на получение публичной информации в Государственной налоговой службы и Министерства финансов журналисты среди прочего просят сообщить о общую сумму задекларированного и уплаченного НДС за ноябрь, декабрь 2020 ООО "Профи Газ", порядок исчисления и уплаты им налога на прибыль предприятий и наличие налогового долга у этого предприятия.

Ранее журналисты уже обращались в НАБУ и СБУ с просьбой провести проверку действий должностных лиц государственных акционерных обществ НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Укртрансгаз", в результате которых государственные активы стоимостью около 1,9 млрд гривен были выведены на фиктивную фирму.

11 января был получен ответ от НАБУ. Заявление журналистов рассматривали детективы первого подразделения Первого отдела НАБУ и решили даже не открывать расследование и не разбираться в этом деле. СБУ написала, что такие дела у них не расследуют.