Топливо "Нафтогаза" стоимостью 2 миллиарда грн продали через фиктивную фирму: сделку провели молниеносно

23 декабря, 2020, 12:51

Фирма с признаками фиктивности получила бесплатно от НАК "Нафтогаз Украины" 305 млн кубометров газа и продала топливо. Вся операция состоялась за месяц

Как удалось выяснить, с 27 ноября по 10 декабря 2020 года фиктивная фирма "Профи Газ" продала 295 млн кубометров газа на общую сумму 1 млрд 683 млн гривен, из бесплатно полученных от НАК "Нафтогаза" 305 млн кубометров, таким семи компаниям:

ООО "Ресурс сервис КМ";

"Евро-Энергогаз";

"Мидстрим Юкрейн";

"М-торг энерджи";

"Международная газовая компания";

"Инкор газ";

и частному предприятию "Окко контракт".

Об этом говорится в расследовании " Миллиарды" Нафтогаза "передали мошенникам: рейдерство и связи с террористической" ДНР "журналистов программы" Шустров LIVE ".

Передачу газа частной фирме оформили меньше месяца назад путем заключения "мирового соглашения" между дочерней компанией "Нафтогаза" ПАО "Укртрансгаз" и ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя толк - "Финансовой компанией Фин-Инвест" и "Профи Газ".

13 ноября 2020-го года "мировое соглашение" утвердил судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац, которого ранее уже обвиняли в недоброчесности . По этому соглашению "Укртрансгаз" передал фиктивной фирме ООО "Профи Газ" 305 млн кубометров государственного газа стоимостью 2 миллиарда гривен.

Ранее председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев принял решение №418 от 2 ноября 2020, согласно которому 305 кубометров газа передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода этого ресурса в собственность "Профи Газа ".

Только "мировое соглашение" была утверждено, как ООО "Профи Газ" получила от "Укртрансгаза" весь объем государственного топлива. Более того, даже успела его реализовать. Скорость выполнения госкомпанией соглашения с частной фирмой поражает, особенно учитывая общее прекращение расчетов по контрактам с государственными учреждениями.

В ходе подготовки сюжета "Как" Нафтогаз "обогатил фиктивную фирму на 2 млрд грн и почему все следы ведут к Андрею Коболева" журналисты выяснили, что вовлечен в схему нынешний выгодоприобретатель - ООО "Профи Газ" - является полностью фиктивной компанией, которая за последний месяц уже трижды меняла своих руководителей, бенефициаров и место регистрации. Уставной капитал компании составляет 2600 грн, а ее номинальным бенефициарным владельцем в течение длительного времени был Александр Терлецкий из села Мироновка Киевской области, который, по данным youcontrol, также является владельцем в 134-х других компаниях, участником в 263-х и руководителем в 117 -и. Ранее Центр противодействия коррупции приводил Терлецкого качестве примера фиктивного бенефициара.

Народный депутат Алексей Кучеренко уверен: газ этим фирмам могли реализовать с дисконтом, чтобы как можно быстрее получить деньги. И действительно, из полученных нами данных, эти фирмы имеют перевести сомнительной фирме "Профи газа» уже не 2 миллиарда, а на 15% меньше - 1 млрд 683 миллионов гривен.

Алексей Кучеренко убежден, что на схему с участием руководства "Нафтогаза" и Андрея Коболева должны обратить внимание правоохранительные органы.

"Сделки между НАК" Нафтогаз "," Укртрансгазом "и участниками этой схемы, по которой вынимаются из государства огромные деньги, должны стать предметом очень тщательного расследования. И я готов обращаться по этому через систему депутатских запросов и требовать создания временной следственной комиссии", - говорит депутат Алексей Кучеренко.

Мы направили Андрею Коболев информационный запрос, однако в ответ так и не получили информации, осуществлял "Нафтогаз" проверку компании, для которой передал взаймы государственное топливо стоимостью почти 2 миллиарда гривен, или устанавливались ее бенефициарные владельцы и с кем именно велись переговоры по этому .

Мы уже месяц расследуем эту масштабную аферу, участники которой активно заметают следы, впрочем от правоохранителей за это время - ни слова. Так же наша редакция направила обращение к директору НАБУ Артему Сытнику и главе СБУ Ивана Баканова. Если подтвердится, что описанную схему было осуществлено при соучастии главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, эти действия могут свидетельствовать о растрате или присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением. В целом же в сделке есть прямые признаки преступлений по пяти статьям Уголовного кодекса Украины, до вероятного финансирования терроризма.

Такого скандального развитие получил хозяйственный спор, возникший 20 лет назад и касается ЗАО "Укрэнергосбыт" и ОАО "Укртрансгаз", входящая в холдинг НАК "Нафтогаз Украины". В конце 1999 ЗАО "Укрэнергосбыт" передало "Укртрансгаза" 418 млн кубов топлива для поставки своим клиентам. Но "Укртрансгаз" не выполнил обязательства в полном объеме: 305 млн куб газа исчезли в газотранспортной системе.

В двухтысячном году, по решению Арбитражного суда Киева, ПАО "Укртрансгаз" должно было передать топливо потребителям, впрочем, этого не сделало и обратилось в суд. Однако, суд государственная компания проиграла и в 2007-м появилось исполнительном производстве в пользу "Укрэнергосбыта" о возвращении ему газа, которое так и не было выполнено.

Ситуация изменилась в 2018 году, после того как ЗАО "Укрэнергосбыт" получил новых владельцев. В июле 2018-го "Укрэнергосбыт" отдала право требования газа некоему ООО "Финансовая компания" Фин-Инвест ". А то - обратилось в Хозяйственный суд за разрешением изменить способ исполнения решения Арбитражного суда. Теперь, вместо поставки топлива в пользу третьих лиц, с "Укртрансгаза" предполагалось взыскать деньги - 2 млрд 300 млн гривен.

Сначала "Укртрансгаз" не соглашался отдавать деньги неизвестной компании и в январе 2020 обратился с заявлением к ГБР и НАБУ, в которой просил не допустить взыскания средств, а компанию "Фин-Инвест" называл такой, что может иметь признаки мошенничества. Но впоследствии позиция "Укртрансгаза" странным образом изменилась.

12-го марта 2020 компания "Фин-Инвест" добилась списания со счетов "Укртрансгаза" 226 млн грн в свою пользу. А как только в схеме появляется некая ООО "Профи Газ", ранее никогда не фигурировала в отношениях сторон, ПАО "Укртрансгаз" идет на "мировое соглашение" . Причем, право требования 305 млн кубометров газа удивительным образом переходит именно к "Профи Газ", которая появилась в деле буквально из воздуха.