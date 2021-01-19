В Кремле заявили, что Путин "не боится" Навального
Представитель Кремля назвал "полной чушью" заявления о том, что президент РФ Владимир Путин боится Навального.
"Разные утверждение о том, что кто-то кого-то боится, - это абсолютная чушь", - цитирует Интерфакс заявление Пескова.
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По его словам, у Федеральной службы исполнения наказаний "были и остаются претензии" к Навальному и это никак нельзя сравнивать с Путиным.
"Были нарушены определенные правила", - сказал Песков.
Говоря о задержании сторонников Навального в день прилета в Москву, Песков сказал: "Если кто-то где-то нарушает порядок, соответственно, полиция принимает меры по наведению порядка".
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой, Юлией Навальной, вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- Мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января российский суд арестовал Навального на 30 суток.
- В городах России люди вышли на протесты против ареста Навального, их начали задерживать.
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