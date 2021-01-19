В Кремле заявили, что Путин "не боится" Навального

19 января, 2021, 14:43

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на задержание и арест лидера российской оппозиции Алексея Навального по возвращении в Россию

Представитель Кремля назвал "полной чушью" заявления о том, что президент РФ Владимир Путин боится Навального.

"Разные утверждение о том, что кто-то кого-то боится, - это абсолютная чушь", - цитирует Интерфакс заявление Пескова.

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По его словам, у Федеральной службы исполнения наказаний "были и остаются претензии" к Навальному и это никак нельзя сравнивать с Путиным.

"Были нарушены определенные правила", - сказал Песков.

Говоря о задержании сторонников Навального в день прилета в Москву, Песков сказал: "Если кто-то где-то нарушает порядок, соответственно, полиция принимает меры по наведению порядка".

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