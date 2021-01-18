Из-за санкций США Дубинский подаст против ЦПК иск о госизмене, - адвокат
Об этом заявила его адвокат Татьяна Костина, передает Hromadske.
По словам Костиной, факты, которые "Центр противодействия коррупции" приводил в обращении к американскому ведомству, являются "лживыми" - в частности то, что Дубинский вступил в сговор с народным депутатом Андреем Деркачем и пытался оказать влияние на избирательную кампанию в США.
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Костина обвинила ЦПК в сознательном обмане избирателей, нарушении неприкосновенности частной жизни и препятствовании выполнению Дубинским его полномочий.
В общем адвокаты депутата планируют подать заявления о нарушениях против Дубинского.
По словам Костиной, это четыре уголовных проступка, пять нетяжких преступлений, четыре тяжких и одно - особо тяжкое.
- Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.
- 15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции.
- Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.
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