Из-за санкций США Дубинский подаст против ЦПК иск о госизмене, - адвокат

18 января, 2021, 22:56

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский подаст иск против "Центра противодействия коррупции" по обвинению в государственной измене за "письма Министерства финансов США с просьбой наложить санкции против него"

Об этом заявила его адвокат Татьяна Костина, передает Hromadske.

По словам Костиной, факты, которые "Центр противодействия коррупции" приводил в обращении к американскому ведомству, являются "лживыми" - в частности то, что Дубинский вступил в сговор с народным депутатом Андреем Деркачем и пытался оказать влияние на избирательную кампанию в США.

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Костина обвинила ЦПК в сознательном обмане избирателей, нарушении неприкосновенности частной жизни и препятствовании выполнению Дубинским его полномочий.

В общем адвокаты депутата планируют подать заявления о нарушениях против Дубинского.

По словам Костиной, это четыре уголовных проступка, пять нетяжких преступлений, четыре тяжких и одно - особо тяжкое.

Напомним, Минфин США ввел санкции за вмешательство в выборы. В санкционном списке оказались Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА".

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что американские санкции против нардепа Александра Дубинского являются сигналом президенту Владимиру Зеленскому.

15 января Арахамия заявил, что по поводу санкций США не будут проводить специальное заседание фракции.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции после того, как США наложили на него санкции.