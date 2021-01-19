Навального отправили в карантинную камеру СИЗО

19 января, 2021, 07:37

Политика Алексея Навального, отправленного 18 января в московский следственный изолятор "Матросская тишина", поместили в трехместную камеру карантинного отделения

Об этом сообщает Meduza.

В ней он один, поскольку по прибытии из-за границы должен пройти 14-дневный карантин.

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В камере, где содержится Навальный, есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода. Политику выдали необходимые постельные принадлежности, посуду и гигиенический набор.

Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не было.