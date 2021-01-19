Навального отправили в карантинную камеру СИЗО
19 января, 2021, 07:37
Политика Алексея Навального, отправленного 18 января в московский следственный изолятор "Матросская тишина", поместили в трехместную камеру карантинного отделения
Об этом сообщает Meduza.
В ней он один, поскольку по прибытии из-за границы должен пройти 14-дневный карантин.
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В камере, где содержится Навальный, есть холодильник, электрический чайник, телевизор и горячая вода. Политику выдали необходимые постельные принадлежности, посуду и гигиенический набор.
Навальный сказал, что со стороны сотрудников учреждения морального и физического давления на него не было.
- Напомним, 17 января российский оппозиционер Алексей Навальный со своей женой, Юлией Навальной, вернулся в Москву из Берлина, где лечился от отравления в результате покушения на его жизнь.
- После приземления в аэропорту Шереметьево самолета, которым прилетел Алексей Навальный, пенитенциарная служба РФ задержала оппозиционера.
- Мировые лидеры призвали власти РФ немедленно освободить Навального.
- 18 января российский суд арестовал Навального на 30 суток .
- В городах России люди вышли на протесты против ареста Навального, их начали задерживать.
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