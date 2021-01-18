Министр иностранных дел Венгрии Сиярто приедет в Украину 27 января

18 января, 2021, 18:49

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто осуществит визит в Украину 27 января

Об этом сообщил в комментарии Радио Свобода заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Сиярто встретится со своим коллегой Дмитрием Кулебой и возможно будет подписан меморандум о перспективах развития двусторонних отношений между Украиной и Венгрией.

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"Определено наше видение и мы получили предложения венгерской стороны. Дипломатический путь согласования не прекращался даже несмотря на существующие или возникающие проблемы. Мы движемся, и наша цель - нормальный, понятный диалог и сотрудничество. В то же время "красные линии", которых мы будем держаться и относительно функционирования украинского языка, и о системе образования", - отметил Боднар.

По его словам, после визита Сиярто Киев также может посетить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

При этом Боднар отметил, что в поиске компромиссов Украина не изменит собственным интересам.

30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.

Также Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивской сельской объединенной территориальной громады, исполнивших венгерский гимн во время присяги.

2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртивской ОТГ во время присяги пели не гимн Венгрии, а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".