Украина не настроена политически воевать с Венгрией, - Кулеба

7 декабря, 2020, 10:20

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не настроена политически воевать с Венгрией

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Кулеба заявил, что пытается решить проблемы с Венгрией по трем причинам.

"Во-первых, это важная страна-сосед в Центральной Европе, и мы тоже часть этого пространства. Во-вторых, это государство-член НАТО, и мы хотели бы нормально взаимодействовать с Венгрией в вопросе евроатлантической интеграции. В-третьих, это государство -член Евросоюза, позиция которого нам тоже важно ", - пояснил глава МИД.

Он подчеркнул, что обе стороны должны уважать законодательство и национальные интересы друг друга.

"Никто не настроен политически воевать с Венгрией. Но и Венгрия должна уважать наше национальное законодательство и интересы", - сказал Кулеба.

Кулеба также объяснил, почему в отношениях с Венгрией происходят конфликтные ситуации.

"Скрытые травмы вызывают столкновения интересов. И плюс Венгрия вообще в последние годы очень амбициозно себя ведет не только в отношениях с Украиной, но и с рядом других стран, и с Европейским союзом в целом", - добавил министр.

30 ноября СБУ пришла с обысками в благотворительный фонд, связанный с Венгрией. В спецслужбе заявили, что проверяют информацию о причастности фонда к деятельности, направленной на нарушение суверенитета Украины.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто немедленно отреагировал на обыски: вызвал посла Украины "на ковер" и заявил, что пожалуется на Украину на заседании НАТО 1 декабря.

Также Служба безопасности Украины заявила, что проверяет наличие признаков противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртивськои сельской объединенной территориальной общины, выполнили венгерский гимн во время присяги.

2 декабря Венгрия заявила, что избранные на Закарпатье депутаты Сюртивськои ОТГ во время присяги пели не воспевание Венгрии , а "молитву венгров, которой несколько сотен лет".

2 ноября венгерские депутаты Европарламента от партии "Фидес" в совместном заявлении назвали обыски СБУ в Обществе венгров Закарпатья "гражданской войной" .