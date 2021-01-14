Новые тарифы будут утверждены 19 января, - нардеп Гришина
14 января, 2021, 22:43
Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина заявила, что максимальная цена газа по всей территории Украины составит 6,99 грн за один кубометр
Об этом она написала в Telegram.
14 января завершилось онлайн-совещание народных депутатов с представителями Кабинета министров и НКРЭКУ. Обсудили снижение цены на транспортировку газа.
Максимальная цена за кубометр газа по Украине составит 6,99 грн. Тариф на распределение - максимум 1,79 грн.
Гришина отметила, что общая сумма платежек с 1 февраля уменьшится на 500 - 800 грн.
"Решение НКРЭКУ - проект уже на сайте. Новые тарифы будут утверждены 19 января", - добавила депутат.
- Напомним, правительство отменило льготный тариф на электроэнергию для населения с января 2021 года.
- Цену на газ для бытовых потребителей планируют установить на уровне 6,99 грн до конца карантина или отопительного сезона.
- АМКУ проверит обоснованность тарифов на распределение газа.
- Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что в Харькове тарифы для горожан на отопление и горячую воду не будут расти.
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