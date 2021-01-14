Новые тарифы будут утверждены 19 января, - нардеп Гришина

14 января, 2021, 22:43

Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина заявила, что максимальная цена газа по всей территории Украины составит 6,99 грн за один кубометр

Об этом она написала в Telegram.

14 января завершилось онлайн-совещание народных депутатов с представителями Кабинета министров и НКРЭКУ. Обсудили снижение цены на транспортировку газа.

Максимальная цена за кубометр газа по Украине составит 6,99 грн. Тариф на распределение - максимум 1,79 грн.