В Харькове не будут поднимать тарифы на отопление и горячую воду
13 января, 2021, 20:23
Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что в Харькове тарифы для горожан на отопление и горячую воду расти не будут
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Тарифы для горожан на отопление и горячую воду не будут расти", - пишет Терехов.
По его словам, тарифы останутся на уровне 2018 года.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb