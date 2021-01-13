В Харькове не будут поднимать тарифы на отопление и горячую воду

13 января, 2021, 20:23

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что в Харькове тарифы для горожан на отопление и горячую воду расти не будут

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Тарифы для горожан на отопление и горячую воду не будут расти", - пишет Терехов.

По его словам, тарифы останутся на уровне 2018 года.

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