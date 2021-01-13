 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Харькове не будут поднимать тарифы на отопление и горячую воду

В Харькове не будут поднимать тарифы на отопление и горячую воду

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов заявил, что в Харькове тарифы для горожан на отопление и горячую воду расти не будут

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Тарифы для горожан на отопление и горячую воду не будут расти", - пишет Терехов.

По его словам, тарифы останутся на уровне 2018 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2021 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать