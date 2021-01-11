Вакцина Sinovac, которую закупила Украина, показала эффективность в 78% - Bloomberg
11 января, 2021, 15:32
Китайская вакцина от COVID-19 Sinovac Biotech на испытаниях в Бразилии показала эффективность 78%
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Bloomberg .
Отмечается, что это наиболее точный результат испытаний. Он был получен на основе испытаний на конечной стадии с участием около 13 тыс. участников.
Глава Института Бутантан Димас Ковас, курирующий национальные исследования, отметил, что испытания также показали 100% эффективности в отношении тяжелого и умеренно тяжелого течения COVID-19
- Украина получит 1,9 млндоз вакцины против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech.
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