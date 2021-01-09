Видео, в котором Зеленскому напоминают его обещание "снизить тарифы на половину", набрало более полутора миллионов просмотров
Об этом рассказывает Еспресо.TV.
Запись представляет собой отрывок из одного из снятых в неформальном стиле "видосиков" главы украинского государства, сделанном в конце 2019 года, во время которого тот занимается на легкоатлетическом тренажере и непринужденно общается с избирателями.
Далее прямая речь Зеленского:
"Работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платежки за отопление. Это очень важно.
И также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой (то есть зимой 2020-2021 годов - ред.) снизить тарифы на тепло почти на половину. Это будет, действительно, отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы - что будет сделано, какие средства будут выделены.
Это точно будет не за Ваши деньги ".
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