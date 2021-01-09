Видео, в котором Зеленскому напоминают его обещание "снизить тарифы на половину", набрало более полутора миллионов просмотров

9 января, 2021, 14:45

В декабре 2020 года криворожское издание "Медиа-КР" разместило на фейсбуке видеоцитаты со словами президента Владимира Зеленского по снижению тарифов за коммунальные услуги. За месяц запись набрала 1,6 просмотров и 2 тыс. комментариев

Об этом рассказывает Еспресо.TV.

Запись представляет собой отрывок из одного из снятых в неформальном стиле "видосиков" главы украинского государства, сделанном в конце 2019 года, во время которого тот занимается на легкоатлетическом тренажере и непринужденно общается с избирателями.

Далее прямая речь Зеленского:

"Работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платежки за отопление. Это очень важно.

И также нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой (то есть зимой 2020-2021 годов - ред.) снизить тарифы на тепло почти на половину. Это будет, действительно, отдельная программа. Мы готовим эту информацию. Готовим этапы - что будет сделано, какие средства будут выделены.

Это точно будет не за Ваши деньги ".

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