Палата представителей Конгресса США обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа
Об этом сообщает CNN .
В США представители Конгресса обнародовали резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
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Так, вопрос об импичменте планируют рассмотреть 13 и 14 января.
Авторы резолюции отмечают, что "действия Трампа поставили под серьезную угрозу безопасность США и правительственных институтов страны".
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Как известно, президентские полномочия Трампа заканчиваются 20 января, на этот же день назначена инаугурация нового главы государства - Джо Байдена. Если к этому времени палата представителей объявит Трампу импичмент и решение утвердит сенат, то он больше никогда не сможет избираться на пост президента США.
- Напомним, 6 января обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия .
- Впоследствии полиция оттеснила протестующих с лестницы Капитолия.
- Конгресс США возобновил работу , по итогам которой была утверждена победа Байдена на президентских выборах.
- В результате протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, более полусотни арестованы. Позже в больнице от ран скончался полицейский, который защищал здание Капитолия.
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