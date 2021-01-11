Палата представителей Конгресса США обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа

11 января, 2021, 17:02

Палата представителей Конгресса США обнародовала текст резолюции об импичменте действующего президента Дональда Трампа за подстрекательство к мятежу

Об этом сообщает CNN .

В США представители Конгресса обнародовали резолюцию об импичменте Дональда Трампа. Его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

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Так, вопрос об импичменте планируют рассмотреть 13 и 14 января.

Авторы резолюции отмечают, что "действия Трампа поставили под серьезную угрозу безопасность США и правительственных институтов страны".

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Как известно, президентские полномочия Трампа заканчиваются 20 января, на этот же день назначена инаугурация нового главы государства - Джо Байдена. Если к этому времени палата представителей объявит Трампу импичмент и решение утвердит сенат, то он больше никогда не сможет избираться на пост президента США.

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