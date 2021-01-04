Бюджет на 2021 - нереалистичен, он слеплен на коленке, - Пендзин

4 января, 2021, 17:34

Государственный бюджет, принятый на 2021 год - нереалистичен. Такое впечатление, что он слеплен на коленке

Такое мнение высказал экономический эксперт Олег Пендзин в эфире программы "Комментарий с Христиной Яцкив" на Еспресо.TV .

"Я не политик, не обсуждаю вопрос, кто там и сколько будет сидеть во властных кабинетах. И то, что говорят оппозиционеры, наверное, что-то в этом есть. Но реалистичность (ред. бюджета) выглядит совсем с иной стороны. Я объясню, почему. Смотрите, когда вы закладываете в бюджет нереалистичные макроэкономические вещи, вы автоматически получаете на выходе нереалистичный результат. Самая нереалистичная вещь, которая сегодня заложена в этот бюджет, - прожиточный минимум. Министерство социальной политики Украины каждый месяц печатает на своем сайте фактический прожиточный минимум исходя из реальных цен на те 3 корзины товаров, которые наполняют этот прожиточный минимум. Минсоцполитики написало, можно посмотреть на сайте прожиточный минимум приближается к ₴5 тысячам. На сегодняшний момент то, что заложено в государственном бюджете на 2021 - это 2,3 тыс. грн до конца года, сейчас около ₴2 200. То есть фактический, реальный прожиточный минимум занижен в 2 раза", - сообщил Олег Пендзин.

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Экономический эксперт объяснил в чем наибольшие риски и проблемы таких данных в бюджете на 2021 год: "От заложенного в бюджет прожиточного минимума зависит 150 других социальных платежей из этого бюджета. И на детей, и по безработице, и по инвалидности... там много. Даже штрафы и пени заложены относительно прожиточного минимума. Когда вы закладываете нереалистичный прожиточный минимум, то вы однозначно лжете людям, которые живут за счет этой помощи, этой социалки. Да, я понимаю, если сделать реальный прожиточный минимум, дефицит бюджета составил бы полтриллиона. Нам никто бы не позволил это делать. Но зачем вы тогда лжете людям и говорите, что это фактический прожиточный минимум? Поэтому, когда я говорю о реалистичности, я говорю о тех вещах, которые заложены нереальные. Вот прожиточный минимум - нереален. Пусть мне кто-то докажет, что это не так. Поэтому и весь бюджет такой - слепленный на коленке. Потому что, если вы заложите что-то нереальное, вы получите нереальный результат".