Зеленский подписал закон о госбюджете-2021

25 декабря, 2020, 19:26

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Зеленский подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2021", который Верховная Рада приняла 15 декабря.

Согласно документу, доходы государственного бюджета на 2021 составляют 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тыс. грн.

В свою очередь, расходы госбюджета на 2021 предусмотрены в сумме 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тыс. грн.

Предельный объем дефицита Государственного бюджета Украины определен в сумме 246 млрд 635 млн 500 тыс. грн.

В госбюджете-2021 на здравоохранение предусмотрено почти 160 млрд грн, на развитие образования и науки будет направлено почти 170 млрд грн. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены в объеме 267 млрд грн, или 5,93% ВВП.

С 1 января 2021 размер минимальной заработной платы возрастет до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - до 6,5 тыс. грн с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021.

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