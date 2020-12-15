Рада приняла Государственный бюджет на 2021 год
Решение поддержали 289 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Согласно тексту закона, доходы бюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, 7,4 млрд грн планируется привлечь в спецфонд государственного бюджета за счет платы за лицензии на азартные игры и лотереи. Дополнительные 6,4 млрд грн предполагается от "ликвидации схем" с налогом на добавленную стоимость (НДС). Также планируется рост отчислений от государственных компаний - их норматив увеличен до 90% с предыдущих 30%.
Расходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 328 млрд грн. В частности расходы общего фонда - 1,18 трлн грн и расходы специального в размере 144,34 млн грн.
Прожиточный минимум предлагается установить с 1 января - 2 189 грн, с 1 июля - 2 294 грн, с 1 декабря - 2 393 грн. Минимальную пенсию для лиц, утративших трудоспособность, предлагается установить с 1 января - 1 769 грн, с 1 июля - 1 854 грн, с 1 декабря - 1 934 грн.
Рост минимальной зарплаты предусмотрен с 1 января 2021 года до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - до 6,5 тыс. грн.
Рост минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн отсрочен до 1 декабря 2021 года с 1 июля.
- Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению Верховной Радой.
- 27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 год внесли в Верховную Раду.
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