Рада приняла Государственный бюджет на 2021 год

15 декабря, 2020, 18:17

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4000 о государственном бюджете Украины на 2021 год

Решение поддержали 289 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту закона, доходы бюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 92 млрд грн.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, 7,4 млрд грн планируется привлечь в спецфонд государственного бюджета за счет платы за лицензии на азартные игры и лотереи. Дополнительные 6,4 млрд грн предполагается от "ликвидации схем" с налогом на добавленную стоимость (НДС). Также планируется рост отчислений от государственных компаний - их норматив увеличен до 90% с предыдущих 30%.

Расходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 трлн 328 млрд грн. В частности расходы общего фонда - 1,18 трлн грн и расходы специального в размере 144,34 млн грн.

Прожиточный минимум предлагается установить с 1 января - 2 189 грн, с 1 июля - 2 294 грн, с 1 декабря - 2 393 грн. Минимальную пенсию для лиц, утративших трудоспособность, предлагается установить с 1 января - 1 769 грн, с 1 июля - 1 854 грн, с 1 декабря - 1 934 грн.

Рост минимальной зарплаты предусмотрен с 1 января 2021 года до 6 тыс. грн, а с 1 декабря - до 6,5 тыс. грн.

Рост минимальной заработной платы до 6,5 тыс. грн отсрочен до 1 декабря 2021 года с 1 июля.

Закон поддержали такие фракции:

Слуга народа - 225

Довіра - 20

За майбутнє - 21

Батьківщина - 12

Внефракционные - 11

Напомним, 26 ноября правительство одобрило доработанный проект государственного бюджета на 2021 год ко второму чтению Верховной Радой.

27 ноября доработанный проект государственного бюджета на 2021 год внесли в Верховную Раду.