Каким будет государственный бюджет-2021. Экспертный опрос

28 декабря, 2020, 12:49

За проголосовали 289 нардепов - кроме партии власти зеленые кнопки нажали представители "Батькивщины", групп "За будущее" и "Доверие", внефракционные парламентарии. Журналистка Еспресо.TV Ольга Чайка спросила экономических экспертов, как они оценивают принятую парламентом смету.

Игорь Бураковский, глава правления Института экономических исследований и политических консультаций:

Госбюджет готовился в чрезвычайно сложной политической ситуации. Фактически мы видели два уровня политических торгов за бюджет - внутри правительства между разного рода структурами; а с другой стороны - между парламентом и правительством. К парламенту я отношу также Администрацию президента (Офис президента - ред.). Это такая традиционная ситуация для Украины: государственные бюджеты всегда принимаются в результате таких торгов. Мне кажется, в этом году эти торги были чрезвычайно интенсивными и их масштабы были однозначно больше по сравнению с предыдущими годами.

Бюджет принимался в ситуации большой неопределенности. Мы не знаем, как дальше пойдут дела с ковидом. Нам трудно предсказать экономическую динамику, ситуация может измениться очень быстро. Когда бюджет готовился, были ожидания, что пандемия пойдет на убыль, - вместо этого мы видим, что ситуация обостряется. В этом смысле мы должны относиться к цифрам в бюджете и определенных наших прогнозных данных как к таким, которые могут измениться.

Понятно, что состояние наших публичных финансов во многом будет зависеть от того, насколько мы восстановим сотрудничество с Международным валютным фондом. Мы видим, что пока правительству удается закрывать дыры с помощью правительственных заимствований. Но возникает вопрос, насколько долго это можно будет делать и на каких условиях мы будем получать каждое следующее заимствование.

Мне кажется, когда речь идет о бюджете, есть вещах, которые должны быть приоритетными. Сейчас все вращается вокруг пандемии. Я бы в этом плане думал о приоритете медицинской сферы и о том, что является критически важным для функционирования украинского общества и страны как таковой.

С моей точки зрения, у нас многоцелевой бюджет. Каждый, кто влиял на принятие тех или иных решений, пытался традиционно защитить свои собственные интересы.

Мы видим много разных приоритетов: у нас есть и строительство, и поддержка ФЛП, и силовые структуры, и Администрация президента, и многое другое. Я не могу сказать, что у нас есть три основные точки в приоритете, вокруг которых все вращается.

Мы недавно знакомились с документами правительства - речь идет о аудите украинской экономики, видениях и векторах украинского экономического развития. Так вот, мне кажется, что нынешний бюджет показал, чего в силу определенных причин не сделали авторы исследования - они не провели анализ украинской системы управления. Когда речь идет о необходимости тех или иных органов, будь то прокуратура или Офис президента, - мы, честно говоря, не понимаем, сколько денег там реально нужно. И как оптимизировать их функции, учитывая тот большой резонанс, который сопровождает повышение расходов на органы государственной власти в такие сложные времена.

Вопрос заключается в том, как мы оцениваем перспективы украинской экономики. Мы живем во времена большой неопределенности. Оценки с одинаковым уровнем аргументации могут считаться или слишком положительными, или слишком пессимистичными.

В нынешней ситуации я бы, честно говоря, шел по очень консервативной линии, то есть максимально пессимистическим путем. Если у нас будут дополнительные какие-то поступления, то использовать средства можно очень быстро.

Если же средств не хватает - у нас есть традиционные инструменты, которыми пользовались почти все правительства. Мы можем пересмотреть бюджет, можем в ручном режиме сократить финансирование тех или иных направлений. Так можно выкрутиться из этой ситуации. Я не могу сказать, что нас ожидает стопроцентный коллапс: "Денег нет!", - очевидно, что этого не будет.

С моей точки зрения, самым большим позитивом этого бюджета является то, что удалось срезать большую часть прихотей, которые возникли во время первого и второго этапов обсуждений. Мы помним эти тысячи поправок, триллионные предложения относительно того, что и как надо финансировать. В этом смысле бюджет удалось сохранить не таким раздутым.

Дмитрий Боярчук, исполнительный директор аналитического центра CASE-Украина:

В редакции бюджета ко второму чтению выросли доходы и расходы на 20 млрд грн. Основной источник роста этих доходов - это более оптимистичный взгляд на потенциальные доходы от НДС и 7,4 млрд грн от азартных игр. Если по азартным играм особых замечаний нет - наверное, они там видят определенную перспективу, то по НДС отношение скептическое. Ведь в этом году четко прослеживается невозврат возмещения НДС экспортерам. Даже если их не будут признавать, скорее всего экспортеры в судебном порядке будут взимать по крайней мере какую-то часть НДС.

По большому счету, сама философия бюджета никак не изменилась. Его оптимистичность по доходам тоже остается.

Наверное, дефицит можно было бы урезать еще. Посмотрим, каков фактический дефицит будет в этом году - ожидается, что он будет где-то 5-6% ВВП. Если в этом году он будет на этом уровне, то непонятно, почему на следующий год его планируют почти таким же, ведь нормально было бы ожидать, что будет возвращение к какой-то дисциплине. Но, по большому счету, запланированные 5,5% ВВП - в меморандуме с МВФ тоже 5,5%. Поэтому вопросов по дефициту не должно возникать.

Основной вопрос - как будет финансироваться дефицит. Потому что в этом году очень много авансов нам предоставляли. Пока мы явно не оправдываем ожиданий. Если так и дальше будет, я бы не рассчитывал на какое-то снисходительное отношение.

Сейчас правительство говорит о нерезидентах, которые будут заходить. Заход нерезидентов, если он будет действительно массовый, будет означать, что гривна будет укрепляться. А средняя гривна, которая допускается на следующий год - 29,1 грн / $. Если гривна будет крепче, это будет означать довольно серьезные потери для бюджета по импорту. Там рисков больше чем достаточно. Там достаточно серьезные могут быть проблемы, если оптимизм, который излучает Минфин относительно наших перспектив следующего года, даже частично не сбудется.

В общем в этот бюджет вопросы по доходной и расходной частям. Потому что 88 млрд государственных гарантий по государственным кредитам - это квазифискальные операции, которые не очень приветствуются в коррумпированной стране. Государственные гарантии по этим расходам будут означать, что эти расходы перейдут на плечи налогоплательщиков, они когда-то добавятся к государственному долгу и их никто не будет платить, так всегда было.

Этот бюджет особо ничем не отличается. Растут социальные расходы - на медицину и образование. Хотя мы слышим о "бюджете смерти" от различных активистов, так как на что-то они там не выделяются. По всем остальным направлениям структура остается такой же.

Растут расходы на дороги - это фишка основная в них.

Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра:

Этот бюджет базируется на сомнительных прогнозах по доходной части. И имеет чрезвычайно большой дефицит. В течение предыдущих лет, где-то с 2015 по 2019 год, мы пытались вести политику минимизации дефицита. Чтобы не было необходимости залезать в долги. Сейчас мы увидели восстановление политики, которая была во времена Тимошенко (Юлия Тимошенко, премьер-министр 2007-2010 гг.), а затем правительства Азарова (Николай Азаров, премьер-министр 2010-2014 гг.) - это когда очень активно залезают в государственные долги.

Это создает долгосрочные проблемы для страны: чем больше долгов, тем дороже привлекать новые, и тем сложнее это делать. Кроме того, это приводит к увеличению расходов, чтобы обслуживать долги. В таком случае средства расходуются не на развитие, а на погашение предыдущих долгов.

Наращивают расходы госорганов, Офиса президента и других. Там не такие большие суммы, это просто очень красноречиво на фоне общей ситуации. То есть когда вы не можете разобраться в медицинской сфере, но наращиваете расходы на Офис президента, на прокуратуру, ГБР. Это лишь показывает приоритеты этой власти.

Особых каких-то позитивов я в этом бюджете не увидел. У нас каждый год ситуация с госбюджетом имеет определенное постоянство. Это связано с тем, что у нас часть бюджета расходуется на защищенные статьи расходов: зарплаты бюджетникам, социальные расходы. Таким образом, из года в год там мало что меняется. Для меня это тоже показатель негатива. Потому что бюджет превращается в кассу социальной взаимопомощи. А, во-вторых, здесь речь идет еще и о крайне неэффективном расходовании бюджетных средств в том числе на социальную сферу.

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии:

Из негативных черт государственной сметы я выделю большой бюджетный дефицит. Несмотря на то, что его снизили, он все равно остается большим. А кроме того, его снижение произошло не только из-за пересмотра расходов в меньшую сторону, а потому, что в бюджет дописали другие доходы - которые не факт, что Украина получит. Это первый недостаток.

Второй - это, собственно, те "дописанные" доходы. Они сделаны из предположения по верхней границе достижимого. То есть если хоть что-то пойдет не так - эти доходы будут недополученные и Украина окажется в ситуации, когда, имея уже и так большой бюджетный дефицит, будет вынуждена его увеличивать еще. Это очень плохо для макроэкономической стабильности.

Третий недостаток - это то, что ожидаются большие квазифискальные расходы. Это тоже публичные расходы на самом деле. Они не входят в дефицит. Это государственные гарантии на различного рода кредиты, также - внесение ОВГЗ в уставный капитал государственных банков.

Здесь три области под риском того, что они увеличивают это квазифискальные нагрузки. Прежде всего банковский сектор, то есть государственные банки. Второе - это энергетика, то есть плата за долги гарантированного покупателя из-за проблем с зелеными тарифами и остальных проблем в энергетике.

Третье - это дороги, на которые тоже правительство планирует выдавать государственные гарантии.

Еще один негатив госбюджета - это отсутствие среднесрочного бюджетного планирования. Его не стали вводить в 2020-м из-за кризиса. И к идее декларации на три года не вернулись на 2021 года. Это очень плохо для страны.