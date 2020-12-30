Зарплаты в "Нафтогазе" поднимут на 56-85%

30 декабря, 2020, 13:08

Правительство утвердило финанасовий план НАК "Нафтогаз Украины", предусматривающий рост фонда оплаты труда почти вдвое

Кабинет Министров Украины на заседании 23 декабря утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год с чистой прибылью 11,489 млрд грн и чистым доходом 112,023 млрд грн. Выплаты в пользу государства составят 58,113 млрд гривен.

Министр финансов Сергей Марченко воздержался от поддержки документа из-за многочисленных замечаний от Минфина.

По его словам, предусмотренная в документе чистая прибыль 11,5 млрд грн не согласуется с полученным "Нафтогазом Украины" чистым убытком за девять месяцев 2020 года в размере 18,7 млрд грн. Напомним, что чистый консолидированный убыток группы "Нафтогаз" за январь - сентябрь 2020 года составил 17,034 млрд грн по сравнению с чистой прибылью 21,31 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

Министр финансов также отметил, что компания не выполняет показателей по добыче газа, утвержденных ранее правительственной программой. Также не представлены стратегии развития и инвестиционный план на среднесрочную перспективу

По мнению Минфина, надо было внести такие коррективы:

- пересмотреть доходную и расходную части финансового плана с учетом выявленных Государственной аудиторской службой нарушений в работе компании;

- нужно пересмотреть расходы на доначисление резерва сомнительных долгов;

- необходимо пересмотреть фонд оплаты труда.

Министра финансов сообщил, что финпланом предусматривается увеличение зарплаты членов правления на 56%, а зарплаты сотрудников - на 85%.

Однако правительственный комитет перед заседанием Кабмина согласовал документ, отклонив замечания Минфина, и правительство утвердило проект финплана.

Напомним, что 13 ноября 2020 года менеджеры "Нафтогаза" заключили сомнительное "мировое соглашение" между дочерним предприятием "Нафтогаза" ПАО "Укртрансгаз", ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя ООО - "Финансовой компанией Фин-Инвест" и "Профи Газ".

По этому соглашению "Укртрансгаз" передал фиктивной фирме ООО "Профи Газ" 305млн кубометров государственного газа стоимостью 2 миллиарда гривен. Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев лично подписал решение №418 от 2 ноября 2020 года, согласно которому 305 млн кубометров газа передали от "Нафтогаза" в "Укртрансгаз" в качестве займа, именно для последующего вывода его в собственность "Профи Газа".

Журналисты выяснили, что вовлеченный в схему нынешний выгодоприобретатель - ООО "Профи Газ" является полностью фиктивной компанией, в которой уставной капитал составляет 2600 грн и за короткое время произошел ряд изменений номинальных владельцев.

Есть факты, позволяющие связывать ООО "Профи Газ" с киевским бизнесменом Игорем Вороновым.

С 27 ноября по 10 декабря компания "Профи газ" продала топливо семи компаниям.