Как "Нафтогаз" обогатил фиктивную фирму на 2 млрд грн и почему все следы ведут к Андрею Коболеву

7 декабря, 2020, 10:51

Татьяна Шустрова

С участием председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" государство потеряло 305 млн куб м газа. Журналисты программы "Шустров LIVE" выяснили, что связывает Андрея Коболева с фиктивной фирмой, которая получит топливо стоимостью 2 миллиарда гривен

При участии председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" государство потеряло 305 млн куб м газа. Журналисты программы "Шустров LIVE" выяснили, что связывает Андрея Коболева с фиктивной фирмой, которая получит топливо стоимостью 2 миллиарда гривен

13-го ноября 2020 г.. Хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение между 4-мя компаниями. ЗАО «Укрэнергосбыт», ОАО «Укртрансгаз» и двумя толк: «Финансовой компанией Фин-Инвест» и «Профи Газ». Согласно решению, неизвестная ранее «Профи Газ» стала владельцем трети миллиарда кубометров государственного топлива.

Эта история тянется 20 лет, как "Укрэнергосбыт" передала "Укртрансгазу" 418 млн куб м газа для поставки своим потребителям. Выполнить свои обязательства в полном объеме не получилось - 305 млн куб м исчезли в газотранспортной системе. Сначала их искали в судах и в конце концов искать перестали. Прошло еще 10 лет и о ценный ресурс вспомнили опять-в 2018 г.. компанию, которая требовала вернуть свой ресурс, захватили рейдеры.

С тех пор хозяйственные взаимоотношения двух сторон превращаются в сделку, поскольку право требования государственного топлива странным образом переходит к другим компаниям, которые ранее никогда не фигурировали в деле. Так, журналисты выяснили, что вовлеченный в схему нынешний выгодоприобретатель - ООО "Профи газ" - является полностью фиктивной компанией.

Уставной капитал компании составляет 2600 грн, а ее номинальным бенефициарным владельцем долгое время был некий Александр Терлецкий из села Мироновка Киевской области, который, по данным youcontrol, также является владельцем в 134 других компаниях, участником в 263 и руководителем в 117. Ранее Центр противодействия коррупции приводил Терлецкого качестве примера фиктивного бенефициара.

Скорее всего, такими же фиктивным владельцем "Профи Газа" потом стал и некий Юрий Деревецкий, когда компанией завладело ООО "Энерджи систем". Согласно данным youcontrol, в целом этот человек из поселка Лысянка Черкасской области руководит или владеет 392 компаниями.

При этом Терлецкий и Деревецкий регулярно сменяют друг друга в своих фирмахна разных должностях. А ООО "Энерджи систем" вообще оказалась фигурантом уголовных производств по делам о рейдерском захвате других компаний и с реальным судебным приговором об ограничении свободы на 2 года по одной из участниц схемы.

В июне 2020-го ООО "Профи Газ" снова переписали на другого человека - 35-летнюю киевлянку Анну Бурову.Тогда фирма была зарегистрирована в многоквартирном жилом доме на Соломенке - по улице Шепелева, 6 Настоящего офиса журналисты здесь не нашли. Однако, по соседству с "Профи Газом" в этой хрущевке, по данным youcontrol, зарегистрировано аж 614 юридических лиц.

Впрочем, долго руководить компанией, которая сорвала 2-миллиардный джекпот, Буровой не удалось. Только начала мировое соглашение - фирма снова перебросили на других людей. От 30 ноября директором "Профи Газа" назначен Евгений Джангирян - сын вице-президента Федерации регби Украины Георгий Джангиряна.З его приходом виртуальный офис в «хрущевке» на Отрадном переезжает к историческому центру города-на улицу Антоновича.А через день адрес регистрации фирмы снова меняется - выгодоприобретатели переезжают на Шулявку.

Остается только, как говорится, следить за руками, чтобы увидеть, как дельцы с фиктивной фирмы пытаются скрыть свои следы. Бенефициарами "Профи Газа", между тем, становятся житель Борщаговки Александр Емельянов и ООО "Торговый дом Прайм-финанс", основанное только в ноябре 2020-го, очевидно под реализацию схемы по получению государственного газа.

Как бы там ни было, а все эти люди - многочисленные владельцы и руководители - вместе или отдельно так или иначе указывают на то, в чьих интересах государство потеряет астрономическое количество палива.И все следы ведут к высшему руководству "Нафтогаза".

Юрий Деревецкий с октября 2018 года по октябрь 2019-го среди прочего был директором некоего ООО "Смарт газ систем", основанного в 2018-м его "компаньоном" Александром Терлецким и ООО "Энерджи систем". И вскоре владельцем этой компании стало ОАО "Мелитопольгаз" на 25% принадлежит именно возглавляемому Андреем Коболевым НАК "Нафтогаз Украины".

Между тем, нынешний владелец "Профи Газа" Александр Емельянов с 2010 года также является директором ООО "Еколайнбилд", входящего в так называемую "группу Крючковых". Дмитрий Крючков - бывший владелец компании "энергосети", подозреваемый в энергетических сделках на 346млн гривен. Тогда следствие установило: деньги при участии Крючкова выводились из полугосударственных облэнерго. Через "Укртрансгаз" Крючков скупал долги ТЭЦ, а в 2013-м году он был назначен директором ЧАО "Укрнефтегазстрой", одним из учредителей которого также является НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев.

Интересно и то, из каких ресурсов теперь "Укртрансгаз" будет отдавать 305 млн куб м топлива фиктивной фирме. Ведь такими объемами компания не обладает. Именно поэтому в схеме решили использовать государственный газ, который принадлежит "Нафтогазу Украины".

Для этого председатель правления НАК Андрей Коболев принял решение №418 от 2 ноября 2020 г., согласно которому государственный ресурс стоимостью почти 2 миллиарда гривен, передается "Укртрансгазу" в качестве займа для дальнейшей передачи в собственность "Профи Газа" с легализацией этой сделки через суд. И все это - за считанные дни до мирового соглашения.

Журналисты направили "Нафтогазу" информационный запрос, чтобы выяснить позицию компании и ее председателя. В ответ - получили сухую отписку, что нарушений не было:

"АО "Укртрансгаз" заключил и выполнил мировое соглашение по иску ОАО "Укрэнергосбыт" до Укртрансгаза, где за истцом признано право собственности на природный газ в объеме 305 -и млн кубометров. Участниками мирового соглашения, кроме Укртрансгаза, выступили все лица, которые по в разные периоды имели право на взыскание указанных объемов газа. Мировое соглашение утверждено хозяйственным судом города Киева, который проверил полномочия сторон и отсутствие нарушения прав третьих лиц".

И теперь, согласно сомнительному решению суда и джекпоту, который сорвала фиктивная фирма, государство потеряет топливо на 2 миллиарда гривен. И произойдет это не только с молчаливого согласия руководства "Нафтогаза", но даже при его участии.