Миллиарды "Нафтогаза" для мошенников: фиктивные фирмы и недобропорядочный судья

13 декабря, 2020, 20:35

Татьяна Шустрова

Под носом у председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева а также при его участии государство обокрали на 305 млн кубометров газа. Какова роль судьи в схеме, наносящей государству ущерб на 2 миллиарда гривен? Журналисты программы "Шустров LIVE" продолжают расследовать одну из самых масштабных коррупционных афер 2020-го года

13 ноября 2020-го года Хозяйственный суд города Киева утверждает "мировое соглашение" между четырьмя компаниями: ЗАО "Укрэнергосбыт", ПАО "Укртрансгаз" и двумя товками - "Финансовой компанией "Фин-Инвест" и "Профи Газ". Согласно решению, "Профи Газ", которая появилась неизвестно откуда, становится собственником государственного газа на 2 миллиарда гривен.

Помог Нафтогазу избавиться от колоссального государственного ресурса судья Хозяйственного суда Киева Сергей Балац. И к нему есть много вопросов.

"Суд должен выяснить, насколько подтверждены полномочия сторон, насколько заключение мирового соглашения является именно добровольным. И если у суда были какие-то сомнения относительно того, что на кого-то оказывается давление или кто-то заключает явно невыгодное для себя мировое соглашение, то, конечно, суд не должен утверждать такое соглашение", - объясняет эксперт Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Однако судья Сергей Балац очевидно руководствовался совсем иными мотивами. Собственно, для него это не впервые. Ранее этот судья передавал под застройку территорию Пейзажной Аллеи, Усадьбы Мурашко, скверы по улице Гончара, пренебрегая всесте с другими судьями практикой Верховного Суда и нарушив нормы законодательства по охране земель историко-культурного назначения.

Кроме того, в 2013-м году именно судья Сергей Балац позволил дальнейшую застройку буферной зоны Софии Киевской по улице Олеся Гончара, 17-23. На скандальную недостроенную многоэтажку, разрушающую тысячелетний Софийский собор, обратили внимание даже в ООН. Однако судья Хозяйственного суда решил, что Руководство к Конвенции ЮНЕСКО об охране культурного наследия не является обязательными к исполнению в Украине. Так и стоит на этом месте страшный многоэтажный монстр и уже 10 лет сам является бетонным памятником коррупции, произволу и безнаказанности.

Именно из-за этого решения судья Балац впоследствии провалил тест на порядочность, не пройдя в состав Верховного суда, куда подавался 3 года назад. Проанализировав информацию о Балаце, Общественный совет добропорядочности в своем заключении от 1 мая 2017 года отметила, что обнаружил данные, указывающие на принятие сомнительных судебных решений, несоответствие образа жизни задекларированным доходам, а значит, не имеющие ничего общего с критериям добропорядочности и профессиональной этики. Поэтому и оценивание Высшей квалификационной комиссии судей Украины Балац с треском провалил.

Согласно декларации о доходах Сергея Балаца за 2019-й год, он и его семья владеют земельным участком, дачным домом и квартирой в Хмельницкой области, а еще - тремя большими квартирами, двумя автомобилями и четырьмя машиноместами в Киеве. Доходы семьи за прошлый год составляют 2,5 миллиона гривен. А на банковских счетах размещены средства в эквиваленте 80 тысяч долларов. Интересно, что в 2020 году этот служитель Фемиды уже трижды вносил изменения в декларацию в связывается с существенными улучшениями в имущественном состоянии.

Как бы там ни было, а в историю судья Балац имеет все шансы войти не как аутсайдер квалификационных испытаний или регулятор незаконной застройки, а именно как распорядитель государственного газа на миллиарды гривен, который должна получить фиктивная фирма. Потому что в ходе журналистского расследования мы выяснили, что коррупции в этой истории гораздо больше, чем недальновидности.

Эта история тянется 20 лет, с тех пор как компания "Укрэнергосбыт" передала Укртрансгазу 418 млн куб м газа для поставки своим потребителям. Выполнить обязательства в полном объеме у Укртрансгаза не получилось - 305 млн куб м исчезли в газотранспортной системе.

Сначала их искали в судах, но в конце концов искать перестали. Прошло еще 10 лет и о ценном ресурск вспомнили снова - в 2018 году. Компанию Укрэнергосбыт, требовавшую вернуть свой ресурс, захватили рейдеры. В июле 2018-го Укрэнергосбыт якобы отказывается от газа и передает право требования долга с Укртрансгаза третьему лицу - некой "Финансовой компании "Фин-Инвест".

Сначала Укртрансгаз отдавать многомиллионный долг неизвестной компании отказывался. И даже обращался с заявлением в ГБР и НАБУ.

"Укртрансгаз обратился с заявлением в Государственное бюро расследований и Национальное антикоррупционного бюро Украины с просьбой не допустить завладения средствами акционерного общества в размере 2,3 миллиарда гривен... во исполнение судебного решения, вынесенного Арбитражным судом города Киева в 2007 году. Укртрансгаз расценивает такое решение как неправомерное, а совместные действия двух частных компаний - такими, которые могут иметь признаки мошенничества", - говорится в пресс-релизе Укртрансгаза от 21 января 2020 года.

Однако, позиция Укртрансгаза удивительным образом меняется и через несколько месяцев Фин-Инвесту перечисляют более 226 млн грн. А только лишь в схеме появляется некая ООО "Профи Газ", ранее никогда не фигурировавшая в отношениях сторон дела, Укртрансгаз уже не возражает, чтоб государственные 305 млн кубометров газа начали путешествие в руки еще вчерашних "мошенников".

13 ноября 2020 года ПАО "Укртрансгаз" идет на "мировое соглашение" с ЗАО "Укрэнергосбыт" и двумя товками - "Финансовой компанией Фин-Инвест" и "Профи Газ". Причем, право требования государственного топлива странным образом переходит именно к "Профи Газу", который появился в деле буквально из воздуха.

С тех пор хозяйственные отношения превращаются в сделку. Так, в предварительном расследовании "Как Нафтогаз обогатил фиктивную фирму на 2 млрд грн и почему все следы ведут к Андрею Коболеву" журналисты выяснили, что вовлеченный в схему нынешний выгодоприобретатель - ООО "Профи Газ" - является полностью фиктивной компанией, в которой за короткое время произошел ряд смен директоров и владельцев, которые представляются только номинальными. За считанные дни после мирового соглашения компания трижды сменила и место регистрации.

Уставной капитал компании составляет 2600 грн, а ее номинальным бенефициарным владельцем в течение долгого времени был некий Александр Терлецкий из села Мироновка Киевской области, который, по данным youcontrol, также является владельцем в 134-х других компаниях, участником в 263-х и руководителем в 117-ти. Ранее Центр противодействия коррупции приводил Терлецкого качестве примера фиктивного бенефициара.

Скорее всего, такими же фиктивным владельцем Профи Газа потом стал и некий Юрий Деревецкий, когда компанией завладело ООО "Энерджи систем". Согласно данным youcontrol, в целом этот человек из поселка Лысянка Черкасской области руководит или владеет 392-мя компаниями. При этом Терлецкий и Деревецкий регулярно сменяют друг друга в своих фирмах. А ООО "Энерджи систем" вообще оказалась фигурантом нескольких уголовных производств по делам о рейдерском захвате других компаний и с реальным судебным приговором об ограничении свободы на 2 года по одной из участниц схемы.

В июне 2020-го ООО "Профи Газ" снова переписали на другого человека - 35-летнюю Анну Бурову. Впрочем, как только заработало мировое соглашение - фирму снова перебросили на других людей. С 30 ноября директором Профи Газа назначен Евгений Джангирян - сын вице-президента федерации регби Украины Георгия Джангиряна. Бенефициарами Профи Газа, между тем, становятся житель Борщаговки Александр Викторович Емельянов и Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом Прайм-финанс", основанное только в ноябре 2020 года, очевидно под реализацию схемы по получению государственного газа.

Не менее интересной оказалась и другая фирма, фигурирующая в мировом соглашении между четырьмя компаниями. Исследовав историю ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" и лиц, в ней фигурирующих, мы пришли к выводу, что это - такая же фиктивная структура, как и Профи газ.

Эксперт Центра противодействия коррупции Елена Щербань удивлена - почему все эти факты до сих пор не стали объектом внимания правоохранительных органов?

Как нам удалось выяснить, Профи Газ и Фин-Инвест связаны между собой не только мировым соглашением. Согласно данным госреестра, руководителем Фин-Инвеста является некий Руслан Балабан. До ноября 2018 года он был директором другой компании - "Макси капитал групп", после чего на этом посту его сменил уже хорошо известный нам Евгений Джангирян.

Изучая досье этой компании, можно четко визуализировать аферистичную змею, которая сама себя кусает за хвост. Ведь основателем "Макси капитал групп" оказалась фирма "Кинг-медиа", которую "Макси капитал групп" и основал.

Очевидно, фирмы, связанные с получателем газа на 2 миллиарда, породили друг друга, чтобы - как в мутной воде - скрывать махинации. Однако, это им удавалось не всегда. В наши руки попали интересные документы - материалы уголовного судопроизводства двухлетней давности, в которых Главное управление ГФС в Ривненской области установило факты существенных финансовых правонарушений и уклонения от уплаты налогов. Вследствие сделки ООО "Кинг-медиа" и "Финансовой Компаниии "Макси капитал групп" Евгения Джангиряна государство недополучила налогов почти 1,8 млн гривен. Эти фирмы, как и десяток других, в судебном постановлении называются имеющими признаки фиктивности.

Мы выяснили, что финансовая компания "Фин-Инвест", как и нынешний выгодоприобретатель мирового соглашения - "Профи Газ" сейчас зарегистрированы по одному адресу - Киев, Проспект Победы 49/2. Это территория завода "Большевик". Когда-то здесь строили промышленные машины и большегрузную технику. Сейчас же - технически строят схемы мошенничества.

"Возникает вопрос к господину Коболеву - как это так вообще произошло? Мне трудно представить, что такие огромные суммы денег государственные компании "не углядели" или приняли решение не в интересах акционеров, а в интересах частных субъектов, с которыми они имели взаимодействие" , - говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Мы направили НАК "Нафтогаз" информационный запрос, чтобы наконец выяснить позицию компании и ее председателя. В ответ - получили отписку: "АО "Укртрансгаз" заключило и выполнило мировое соглашение по иску ОАО "Укрэнергосбыт" к Укртрансгазу, где за истцом признано право собственности на природный газ в объеме 305 млн кубометров. Участниками мирового соглашения, кроме Укртрансгаза, выступили все лица, которые в разные периоды имели право на взыскание указанных объемов газа. Мировое соглашение утверждено Хозяйственным судом города Киева, который проверил полномочия сторон и отсутствие нарушения прав третьих лиц".

Интересно и то, из каких ресурсов теперь Укртрансгаз будет отдавать 305 млн куб м топлива фиктивной фирме. Ведь такими объемами компания не владеет. Именно поэтому в схеме решили использовать государственный газ, который принадлежит Нафтогазу Украины.

Для этого председатель правления НАК Андрей Коболев принял решение №418 от 2 ноября 2020 г., согласно которому государственный ресурс стоимостью почти 2 миллиарда гривен, передается Укртрансгазу в качестве займа для дальнейшей передачи в собственность Профи Газа. И все это - за десять дней до мирового соглашения.

"Мировое соглашение в данном случае идет в пользу этих компаний и более того, СМИ сообщают, что сами компании фиктивные. Это соглашение точно не в пользу государства и не в пользу государственным интересам", - замечает эксперт Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Уголовные производства, фискальные махинации, несуществующие адреса и фиктивные учредители и руководители - все это почему-то не стало объектом внимания судьи Сергея Балаца, который без единой капли сомнения заставил государство попрощаться с 305 миллионами кубометров газа стоимостью около 2 миллиардов гривен в пользу призрачной компании. И произошло это не только с молчаливого согласия руководства НАК "Нафтогаз Украины", но даже при его участии.