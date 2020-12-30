Представитель Зеленского заявил, что КСУ не имеет права созывать спецзаседание после отстранения Тупицкого

30 декабря, 2020, 14:08

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский прокомментировал созыв пленарного заседания Конституционного суда после отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого от должности

Об этом он сказал в эфире Украины 24.

"Отстранение не означает прекращения полномочий судьи КСУ, не означает его увольнения. Странной кажется информация, размещенная на официальном сайте КСУ, о том, что созывается специальное пленарное заседание, поскольку по тому же закону о КСУ специальное пленарное заседание рассматривает только вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или на арест судьи", - заявил Вениславский.

Он отметил, что в этом случае не предусмотрен созыв специального заседания.

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"Со вчерашнего дня Тупицкий уже не является и.о. судьи, временно отстранен, соответственно, он не может давать указания о созыве специального пленарного заседания КСУ. А созвать может только председатель КСУ или лицо, исполняющее полномочия председателя КСУ. Поэтому информация на сайте КСУ - это проявление правового нигилизма", - отметил Вениславский.

Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности председателя Конституционного суда сроком на два месяца.

29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца