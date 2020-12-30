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Espreso.tvОбществоПредставитель Зеленского заявил, что КСУ не имеет права созывать спецзаседание после отстранения Тупицкого

Представитель Зеленского заявил, что КСУ не имеет права созывать спецзаседание после отстранения Тупицкого


фото: reuters
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский прокомментировал созыв пленарного заседания Конституционного суда после отстранения председателя КСУ Александра Тупицкого от должности

Об этом он сказал в эфире Украины 24.

"Отстранение не означает прекращения полномочий судьи КСУ, не означает его увольнения. Странной кажется информация, размещенная на официальном сайте КСУ, о том, что созывается специальное пленарное заседание, поскольку по тому же закону о КСУ специальное пленарное заседание рассматривает только вопрос о предоставлении согласия на задержание, содержание под стражей или на арест судьи", - заявил Вениславский.

Он отметил, что в этом случае не предусмотрен созыв специального заседания.

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"Со вчерашнего дня Тупицкий уже не является и.о. судьи, временно отстранен, соответственно, он не может давать указания о созыве специального пленарного заседания КСУ. А созвать может только председатель КСУ или лицо, исполняющее полномочия председателя КСУ. Поэтому информация на сайте КСУ - это проявление правового нигилизма", - отметил Вениславский.

  • Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого от должности председателя Конституционного суда сроком на два месяца.
  • 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи на 2 месяца

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