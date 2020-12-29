Отстранение Тупицкого: КСУ проведет специальное заседание

29 декабря, 2020, 22:50

Решение об увольнении судьи принимается исключительно Конституционным судом и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое постановление, заявили в КСУ

Об этом сообщает пресс-центр КСУ.

"29 декабря на официальном сайте Президента Украины обнародована информация о подписанном указе об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

В КСУ напомнили, что согласно статье 154 УПК Украины "вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом, решается президентом на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством".

"Независимость судьи Конституционного Суда Украины обеспечивается, в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий. Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", - заявили в КСУ.

В пресс-службе отметили, что по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного суда.