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Отстранение Тупицкого: КСУ проведет специальное заседание

Решение об увольнении судьи принимается исключительно Конституционным судом и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое постановление, заявили в КСУ

Об этом сообщает пресс-центр КСУ.

"29 декабря на официальном сайте Президента Украины обнародована информация о подписанном указе об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

В КСУ напомнили, что согласно статье 154 УПК Украины "вопрос об отстранении от должности лиц, назначаемых Президентом, решается президентом на основании ходатайства прокурора в порядке, установленном законодательством".

"Независимость судьи Конституционного Суда Украины обеспечивается, в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий. Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него", - заявили в КСУ.

В пресс-службе отметили, что по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного суда.

  • Напомним, 28 декабря Офис генпрокурора направил президенту Украины Владимиру Зеленскому ходатайство об отстранении Александра Тупицкого с должности председателя Конституционного суда сроком на два месяца.
  • 29 декабря после заседания СНБО президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого с должности судьи на 2 месяца
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