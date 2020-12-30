Катастрофа самолета МАУ: Иран выплатит по $150 тыс. семьям погибших

30 декабря, 2020, 14:32

Иран планирует выплатить по $150 тыс. семьям погибших в катастрофе самолета Международных авиалиний Украины

Об этом сообщает IRNA.

Соответствующее поручение о выплате дали Министерству дорог и городского развития Ирана.

Отмечается, что семьям погибших выплатят по $150 тыс. или эквивалентную сумму в других валютах.

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Также сообщается, что правительство поручило провести выплаты как можно скорее. Как говорится в решении иранского Кабмина, деньги должны быть выплачены всем "без какой-либо дискриминации по национальности и гражданству" согласно законам стран.

Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.

Власти Канады выразили сомнение, что Иран должным образом проводит расследование сбивания украинского самолета МАУ.

Иранская сторона передала Украине технический отчет о катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, Украина не получала от Ирана документов финального отчета о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

Впоследствии Иран заявил, что передал Украине окончательный технический отчет по катастрофе самолета МАУ рейса PS 752.

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