Кулеба: Украина серьезно обеспокоена затягиванием Ираном переговоров о катастрофе самолета МАУ

24 декабря, 2020, 13:41

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона серьезно обеспокоена затягиванием Ираном переговорного процесса по авиакатастрофе самолета МАУ

Об этом он заявил во время онлайн-брифинга по дипломатическим итогов 2020 года, сообщает Укринформ .

"Мы очень хотим посмотреть на этот отчет - мы его не видели и не получали. Мы неоднократно сталкивались до этого с ситуациями, когда иранские СМИ что-то сообщали, это возмущало эмоции или давало какую-то надежду в украинском медиапространстве. Но в отношениях с Ираном я привык полагаться исключительно на информацию из официальных источников. Мы ждем их ответ ", - отметил министр.

Кулеба отметил, что его беспокоит, "причем это не нижний уровень беспокойства, а уже очень серьезный уровень беспокойства", что переговорный процесс с Ираном затягивается.

Напомним, что иранские СМИ сообщили , что Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета МАУ, передала его Украине.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, Украина не получала от Ирана документов финального отчета о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

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