Сбивание Ираном самолета МАУ: Канада выразила сомнение в честности иранских следователей

16 декабря, 2020, 11:47

Власть Канады выразила сомнение, что Иран должным образом проводит расследование сбивания украинского самолета МАУ

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Сторона, ответственная за ситуацию, ведет в основном скрытое расследование, что не внушает уверенности или доверия", - говорится в обнародованном отчете специального советника канадского правительства по трагедии.

В документе указано, что многие ключевые детали происшествия остаются неизвестными.

"Иран несет за это ответственность, потому что, по крайней мере до сих пор, он не проводил своих расследований (безопасности, уголовных или иных) действительно независимым, объективным и прозрачным образом", - говорится в сообщении.

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"В случае военного сбивания это означает, что само правительство, принимавшее участие в возникновении катастрофы (в данном случае Иран), полностью контролирует безопасность расследования, несмотря на очевидный конфликт интересов, с небольшими гарантиями для обеспечения независимости, беспристрастности или легитимности. Это подрывает доверие к расследованию и дает ощущение безнаказанности, позволяя избежать важных вопросов ", - говорится в отчете.