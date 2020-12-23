Катастрофа самолета МАУ: Украина не получала от Ирана финальный отчет, - Енин

23 декабря, 2020, 14:03

Украина не получала от Ирана документов финального отчета о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины"

Об этом в эфире «Общественного радио» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы неоднократно слышали от иранской стороны, что отчет готов, что сейчас завершается перевод. Я эти слова слышу последние два месяца чуть ли не каждую неделю, однако документы отсутствуют. Согласно Чикагской конвенции, если техническое расследование не заканчивается в течение одного календарного года с момента катастрофы, иранская сторона обязана обнародовать промежуточный отчет ", - сказал Енин.

Он добавил, что окончательный отчет по техническому расследованию является финальным документом, на котором в дальнейшем будет базироваться как уголовное расследование, так и определение соответствующих сумм, компенсаций, о которых мы ведем переговоры с иранской стороной.

Напомним, что иранские СМИ сообщили , что Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета МАУ, передала его Украине.

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