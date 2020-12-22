Катастрофа самолета МАУ: Иран передал Украине финальный отчет о трагедии

22 декабря, 2020, 16:06

Иранская сторона передала Украине технический отчет о катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752

Об этом сообщает издание Tasnim News Agency.

Как отмечается, Организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о причинах катастрофы самолета "Международных авиалиний Украины.

Так, отчет передали официальным лицам Украины и других стран, граждане которых погибли в катастрофе.

"Иран заявил, что самолет был поражен зенитной ракетой из-за человеческой ошибки", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.

Власти Канады выразили сомнение, что Иран должным образом проводит расследование сбивания украинского самолета МАУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb