Мы не позволим легко откупиться, - Кулеба о переговорах с Ираном по сбиванию самолета МАУ

29 декабря, 2020, 13:34

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина занимает жесткую позицию в переговорах с Ираном по сбиванию самолета МАУ и не позволит "легко откупиться"

Об этом он заявил в интервью газете "День" .

"Иран жесткий переговорщик, но и Украина жесткий переговорщик. Мы не позволим легко откупиться и избежать справедливости в этой истории. Если бы мы не были жестким переговорщиком, то Иран, возможно, уже чего-то достиг. Но мы стоим принципиально на своих позициях. И справедливость неизбежна. Мы ее достигнем ", - подчеркнул министр.

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Кулеба отметил, что это может занять время. В то же время подчеркнул, что в этой истории Украина не выступает сама по себе.

"У нас есть партнерство пострадавших стран. Мы выступаем от их имени и с общей позицией, которая должна координироваться. Но мы все сделаем для того, чтобы справедливость была неизбежной", - добавил он.

Напомним, самолет МАУ был сбит 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана двумя ракетами класса "земля-воздух". В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета.

Власти Канады выразили сомнение, что Иран должным образом проводит расследование сбивания украинского самолета МАУ.

Иранская сторона передала Украине технический отчет о катастрофе самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина, Украина не получала от Ирана документов финального отчета о катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины".

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