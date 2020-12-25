Обострение в Нагорном Карабахе: Азербайджан начал демобилизацию

25 декабря, 2020, 15:46

После длительных военных действий в Нагорном Карабахе, в Азербайджане началась демобилизация

Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана в Telegram.

С сегодняшнего дня, 25 декабря, в Азербайджане началась демобилизация участников обострения в Нагорном Карабахе. соответствующее распоряжение издал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Читайте также: Пашинян заявил, что российские военные попали в окружение в Карабахе

Как сообщается, демобилизация будет постепенным. Призывники будут увольняться с военной службы по мобилизации с 25 декабря до 15 апреля 2021 года.

Напомним, бои в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армия Азербайджана сломала оборону армян на южном театре боевых действий, овладела всем границу между непризнанной Нагорно-Карабахской республикой и Ираном по реке Аракс и начала наступать в направлении Лачинского коридора, соединяющего столицу НКР Ханкенди (армянской - Степанакерт) и собственно Армению. Заняв Шушу армия Азербайджана получила прямой выход на Ханкенди и приблизилась к полному отвоевания своей признанной международным сообществом территории.

В полночь 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании соглашения о прекращении огня с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

14 ноября официальный Ереван заявил, что во время войны в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере 2317 армянских военных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb