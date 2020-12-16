Пашинян заявил, что российские военные попали в окружение в Карабахе

16 декабря, 2020, 18:00

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные взяли в окружение армянские подразделения в Нагорном Карабахе

В окружение, по его словам, попали и российские военные, контролирующие перемирие в регионе, рассказал армянский премьер в интервью Радио Свобода.

В окружение попали подразделения, находившиеся в Гадрутском районе Нагорного Карабаха.

"По нашим сведениям, российские миротворцы также находятся в окружении. Есть проблемы со связью из-за местности. Также из-за ряда обстоятельств есть проблемы с коммуникацией. Причем такие проблемы есть и у миротворцев, и здесь у нас определенная кризисная ситуация", - отметил он.

Сегодня утром Министерство обороны Армении заявило о потере связи с частью подразделений в Гадрутском районе. Позже глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявил, что более 60 военных попали в азербайджанское окружение.

Азербайджан пока официально не комментировал эти сообщения. Однако, в сети распространяют видео, на котором якобы азербайджанские военные ведут колонну армянских военнопленных.

Напомним, в воскресенье Азербайджан объявил о проведении контртеррористической операции в Гадрутском районе. В Баку заявили, что в этом районе остались армянские партизаны, которые совершают нападения на гражданское население.

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