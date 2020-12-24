Записи разговоров председателя КСУ Тупицкого ставят под сомнение его право занимать должность, - представитель Зеленского

24 декабря, 2020, 20:52

Обнародованные в СМИ записи разговоров, в которых фигурирует глава Конституционного суда Александр Тупицкий, дают основания для отстранения от должности

Об этом заявил НВ представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

По его словам, существование пленок ставит под сомнение его право занимать должность главы КСУ.

"По имеющейся у меня информации, пленки, которые были записаны в рамках проведения досудебного расследования, являются легальными и со всеми необходимыми разрешениями. Именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство и пан Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", - пояснил Вениславский.

Он уточнил, что дело открыли по двум статьям: "Введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа" и "Препятствование появлению свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения".

"Обнародованные пленки уже свидетельствуют, что он не соответствует критериям судьи Конституционного Суда, закрепленным в Конституции. Это высокие моральные качества, которых в этом случае нет, и профессионализм, который также под вопросом. Думаю, этого факта достаточно для того, чтобы судьи КС, по крайней мере на собрании, специальном заседании, рассмотрели вопрос, может ли судья Тупицкий быть судьей Конституционного суда", - подчеркнул представитель президента в суде.

По данным журналистов, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, когда работал районным судьей Донецка (2006-2010 годы), участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в Зугрэсе и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии.

Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого вызывают на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для сообщения о подозрении.

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий подготовил ряд ходатайств в Офис генпрокурора в связи с вызовом на допрос.