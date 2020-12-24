Председатель КСУ Тупицкий готовит ряд ходатайств в Офис генпрокурора в связи с вызовом на допрос
24 декабря, 2020, 17:46
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий подготовил ряд ходатайств в Офис генпрокурора в связи с вызовом на допрос
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
"В настоящее время председателем суда ввиду полученной повестки подготовлен ряд ходатайств в Офис генерального прокурора. Результаты их рассмотрения должны быть учтены при процессуальных действиях, а именно - сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Там подтвердили, что получили повестку о вызове Тупицкого.
- Председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого вызывают на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для сообщения о подозрении.
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