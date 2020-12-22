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Espreso.tvОбществоЗакончится это лишь сильно обостренными отношениями, - журналисты опубликовали записи разговоров председателя КСУ Тупицкого

Закончится это лишь сильно обостренными отношениями, - журналисты опубликовали записи разговоров председателя КСУ Тупицкого

По данным журналистов, глава Конституционного суда Александр Тупицкий, когда работал районным судьей Донецка (2006-2010 годы), участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в Зугрэсе и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на записи разговоров Тупицкого.

В октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры при участии СБУ записали разговор Тупицкого в рамках уголовного производства по экс-председателю Высшего хозяйственного суда Виктору Татькову, который находится в розыске.

Тупицкий, который на тот момент был заместителем председателя Конституционного суда, позвал на встречу своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера.

Во время разговора Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода", в завладении которым подозревается Татьков.

С 2009 года миноритарным владельцем завода стал Борис Румак. С помощью реестра доверенностей "Схемы" обнаружили, что судья ему три года подряд доверял управлять своим авто.

Узнав, что Дрегер собирается идти на сотрудничество со следствием, Тупицкий предупредил его о последствиях: "Я просто пришел, чтобы предотвратить эту ситуацию, что этой х*рней заниматься не стоит. Хотя бы лично в отношении меня не стоит, потому что она ничем не закончится. закончится только сильно обостренными отношениями", - заявил он.

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Тупицкий отметил, что готов организовать встречу бизнесмена с беглым судьей Татьковым в Австрии, чтобы стороны уладили давний корпоративный конфликт.

"Я могу вступить в переговорный процесс, мы можем с тобой сесть в самолет и улететь в Австрию. Сесть и попить кофе или чаю и пообщаться. Посчитали бы вы нужным вместе с ним или по отдельности дать мне какую-то копейку за участие в этих делам - наверное, я бы не отказался. Почему я должен отказываться, если я внутри когда-то стоял этого вопроса?" - говорит Тупицкий.

Дрегер подтвердил, что эта встреча действительно была. Подробностей не рассказал, ссылаясь на тайну следствия.

Из КС журналистам пришел такой ответ за подписью Тупицкого: "Хочу сообщить о том, что я не поддерживаю каких-либо отношений с указанными в вашем запросе лицами. Также информирую о том, что несколько лет назад по фактически тем же вопросам, что и в вашем запросе, я был допрошен в качестве свидетеля следователем Генеральной прокуратуры в рамках досудебного расследования уголовного производства. Мне неизвестны результаты расследования указанного уголовного производства и конечные процессуальные решения".

Журналисты пытались связаться с бывшим судьей Виктором Татьковым, но на просьбу о комментарии он так и не отреагировал.

  • В течение 1993-2010 годов Александр Тупицкий был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002-2009 годах - председателем этого суда. С 2010 по 2013 годы был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах. Впоследствии занимал должности председателя в двух последних. В 2013 году назначен судьей Конституционного суда, в марте 2018 стал заместителем председателя КСУ, а в 2019 году избран его председателем.
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