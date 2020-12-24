Руководителя КСУ вызывают в ОГПУ для вручения подозрения

24 декабря, 2020, 14:54

Главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого вызывают на 28 декабря в Офис Генерального прокурора для сообщения о подозрении

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина " в Офисе генпрокурора.

Главу Конституционного суда Украины вызвали повесткой на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

В офисе не указали, в рамках расследования какого дела Тупицкого вызывают и для каких именно процессуальных действий.

Напомним, что в течение 1993-2010 годов Александр Тупицкий был судьей Куйбышевского районного суда Донецка, в 2002-2009 годах - главой этого суда. С 2010 по 2013 года был избран и работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных судах. Впоследствии занимал должности главы в двух последних. В 2013 году назначен судьей Конституционного суда, в марте 2018 - стал заместителем главы КСУ, а в 2019 году избран его главой.

По данным журналистов, глава Конституционного суда Александр Тупицкий, когда работал районным судьей Донецкая (2006-2010 годы), участвовал в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в Зугрэсе и, вероятно, получил свою долю в этом предприятии.

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