Польша может стать посредником в получении вакцины от Евросоюза, - Шмыгаль

23 декабря, 2020, 14:27

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Польша может стать страной-посредником в получении вакцины от коронавируса из Европейского Союза

Об этом он заявил во время заседания Кабмина 23 декабря.

Шмыгаль напомнил, что Минздрав совместно с Центром общественного здоровья 22 декабря утвердили общенациональный план вакцинации.

"Этот документ должен стать комплексной методичкой для реализации основной цели - вакцинации большего количества групп населения ближайший год. План включает приоритетные группы и этапы вакцинации, описывает логистическую составляющую и процессы для организации кампании", - отметил он.

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Премьер отметил, что кроме уже заложенных 8 млн вакцин, которые Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX, правительство и Офис президента работают, чтобы в 2021 году страна имела значительно большее количество вакцин.

"Совместно с Всемирным банком и ЕИБ прорабатывается возможность закупки вакцин против COVID-19. Соответствующая работа также ведется на уровне руководства США, Великобритании, Германии. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС", - подчеркнул Шмыгаль.

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Он добавил, что Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин.

"Почти 3 млрд грн уже заложено в Госбюджете. Дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам", - сообщил премьер.

Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации населения от COVID-19.

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что Украина скорее всего получит вакцины производства компании Astra Zeneka .

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