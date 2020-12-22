Скорее всего Украина получит вакцину от COVID-19 компании Astra Zeneka, - ЦОС

22 декабря, 2020, 19:54

И.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявил, что Украина скорее всего получит вакцины производства компании Astra Zeneka

Об этом он заявил в комментарии Украинской правде .

По его словам, с учетом производственных мощностей Astra Zeneka и украинских реалиях, скорее всего Украина получит вакцину от COVID-19 именно этой компании.

Кузин отметил, что сейчас результаты по клинической эффективности у вакцин Pfizer, Moderna и Astra Zeneka.

Именно эти вакцины показывают эффективность: Pfizer / BioNTech - 95%, Moderna - 94% и Astra Zeneka - 70%.

Кузин отметил, что первые две нуждаются в ультра-холодном хранении, с температурным режимом -60 / -80 ° C, а третью можно хранить при температуре +2 ... + 8 ° C.

"Вместе с тем сейчас очень много вакцин, которые находятся на последней фазе клинических исследований. Какую вакцину мы получим будет зависеть от того, в какие временные рамки будет происходить производство этой вакцины", - сказал он.

Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации населения от COVID-19.

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