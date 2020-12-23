Радуцкий исключил возможность завоза в Украину фальсифицированной вакцины от СOVID-19

23 декабря, 2020, 11:46

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, вакцину от COVID-19 будет закупать государство, поэтому завоза фальсификата в Украину быть не может

Об этом пишет Общественное радио .

По словам Радуцкого, что касается попадания в Украине поддельной вакцины, то такого не может быть. поскольку она заходить по официальной квоте, которую имеет Украина, как страна, подписавшая соглашение с COVAX.

"В свободной продаже вакцина появится еще не сегодня и не завтра, так как вакцина будет закупаться государством, а я не думаю, что там возможна закупка фальсификата. Так что большой спрос в мире на вакцину, то в" чемодане "будет очень трудно завезти ", - цитирует издание слова Радуцкого.

В то же время, народный депутат отметил, что не исключено попадание некачественной вакцины, или правила транспортировки которого были нарушены.

Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации населения от COVID-19.

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