Радуцкий исключил возможность завоза в Украину фальсифицированной вакцины от СOVID-19
Об этом пишет Общественное радио .
По словам Радуцкого, что касается попадания в Украине поддельной вакцины, то такого не может быть. поскольку она заходить по официальной квоте, которую имеет Украина, как страна, подписавшая соглашение с COVAX.
"В свободной продаже вакцина появится еще не сегодня и не завтра, так как вакцина будет закупаться государством, а я не думаю, что там возможна закупка фальсификата. Так что большой спрос в мире на вакцину, то в" чемодане "будет очень трудно завезти ", - цитирует издание слова Радуцкого.
В то же время, народный депутат отметил, что не исключено попадание некачественной вакцины, или правила транспортировки которого были нарушены.
- Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации населения от COVID-19.
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