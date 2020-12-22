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Espreso.tvОбществоФранция готова помочь Украине быстрее получить вакцину от COVID-19 - Зеленский

Франция готова помочь Украине быстрее получить вакцину от COVID-19 - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Франции помочь Украине с получением вакцины против COVID-19

Об этом он написал вTwitter .

"Спасибо Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы", - написал он.

Также Зеленский добавил, что "ценит поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив".

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