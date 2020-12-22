Франция готова помочь Украине быстрее получить вакцину от COVID-19 - Зеленский

22 декабря, 2020, 23:00

Об этом он написал вTwitter .

"Спасибо Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы", - написал он.

Также Зеленский добавил, что "ценит поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив".