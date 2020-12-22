Франция готова помочь Украине быстрее получить вакцину от COVID-19 - Зеленский
22 декабря, 2020, 23:00
Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Франции помочь Украине с получением вакцины против COVID-19
Об этом он написал вTwitter .
"Спасибо Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест настоящей дружбы", - написал он.
Также Зеленский добавил, что "ценит поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив".
- Напомним, 22 декабря Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации населения от COVID-19.
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