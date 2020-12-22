 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоВ Украине утвердили план вакцинации от коронавируса

В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса


фото: Reuters
22 декабря Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации населения от COVID-19

Об этом сообщает центр общественного здоровья при Минздраве.

План имеет четыре этапа вакцинации населения:

  • январь-апрель 2021 - люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.
  • апрель-июнь 2021 - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и те, кто предоставляет медицинские услуги;
  • июнь-сентябрь 2021 - люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
  • сентябрь 2021 - март 2022 - люди с повышенным риском инфицирования те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Цель плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Вакцинация будет добровольной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

22 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать