В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса

22 декабря, 2020, 15:27

22 декабря Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации населения от COVID-19

Об этом сообщает центр общественного здоровья при Минздраве.

План имеет четыре этапа вакцинации населения:

январь-апрель 2021 - люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.

апрель-июнь 2021 - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и те, кто предоставляет медицинские услуги;

июнь-сентябрь 2021 - люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021 - март 2022 - люди с повышенным риском инфицирования те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.

Цель плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Вакцинация будет добровольной.