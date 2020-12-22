В Украине утвердили план вакцинации от коронавируса
22 декабря, 2020, 15:27
22 декабря Министерство здравоохранения утвердило план вакцинации населения от COVID-19
Об этом сообщает центр общественного здоровья при Минздраве.
План имеет четыре этапа вакцинации населения:
- январь-апрель 2021 - люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией.
- апрель-июнь 2021 - люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и те, кто предоставляет медицинские услуги;
- июнь-сентябрь 2021 - люди с высоким риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;
- сентябрь 2021 - март 2022 - люди с повышенным риском инфицирования те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.
Вакцинировать население будут на базе имеющихся пунктов прививок, мобильными бригадами по иммунизации, а также во временных центрах вакцинации.
Цель плана - в течение 2021-2022 годов охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек). Вакцинация будет добровольной.
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