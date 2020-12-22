Лидер "Шахтера" Тайсон согласовал контракт с новым клубом

22 декабря, 2020, 19:06

Вингер "Шахтера" Тайсон согласовал контракт с бразильским "Интернасьоналем"

Об этом сообщает UOL Esporte.

По информации источника, сегодня, 22 декабря, Тайсон посетил тренировку "Интера" и уже договорился о двухлетнем контракте с клубом.

"Мое желание - вернуться в "Интернасьональ", но это зависит не только от меня, это зависит от будущих переговоров. Мой менеджер и адвокат поговорят с представителями бразильского клуба. В январе я вернусь в Украину, чтобы продолжить выступления. Я также собираюсь поговорить с людьми из "Шахтера", чтобы узнать все, что происходит. Предложения поступают и от других команд, но моим приоритетом всегда будет "Интер". У меня еще пять месяцев контракта, но я хочу вернуться ", - сказал Тайсон.

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года, контракт бразильца рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл за дончан 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 8 млн евро.

Также 32-летний бразилец выступал за "Металлист" и "Интернасьональ". За сборную Бразилии провел 8 матчей и забил 1 гол.

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