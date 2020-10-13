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Espreso.tvСпортЛидер "Шахтера" заявил, что покидает команду

Лидер "Шахтера" заявил, что покидает команду


фото: shakhtar.com
Бразильский футболист "Шахтера" Тайсон отказался продлевать контракт с украинским клубом

Об этом сообщает Goal.com.

По словам 32-летнего полузащитника, он не будет продлевать контракт с "Шахтером" и ведет переговоры с бразильским "Интернасьоналем", в котором планирует продолжить карьеру.

"На этой неделе была встреча моего агента с представителями "Интернасьоналя". Надеюсь, на этот раз все закончится хорошо. У меня нет претензий к "Шахтеру", но время настало. Я уже сказал им об этом. Заявил, что уважаю их, но не собираюсь подписывать новый контракт. Меня попросили подумать. Но они уже знают, что в следующем году я не буду частью команды. Через два месяца я смогу подписать предварительный контракт. Мы очень близки к тому, чтобы это произошло", - сказал Тайсон.

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года, контракт вингера рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл за дончан 6 матчей и сделал 1 результативную передачу.

Также бразилец выступал за "Металлист" и "Интернасьональ". За сборную Бразилии провел 8 матчей и забил 1 гол.

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