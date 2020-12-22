"Шахтер" определился, за какие деньги отпустит лидера команды

22 декабря, 2020, 17:48

Донецкий "Шахтер" требует 800 тыс. евро за бразильского вингера Тайсона

Об этом сообщает Internacional TimeLine .

По информации источника, "Шахтер" готов разорвать контракт с 32-летним Тайсон и предоставить ему статус свободного агента. Для этого бразильский "Интернасьональ", который интересуется хавбеком, должен заплатить "горнякам" 800 тыс. евро.

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года, контракт бразильца рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл за дончан 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 8 млн евро.

Также 32-летний бразилец выступал за "Металлист" и "Интернасьональ". За сборную Бразилии провел 8 матчей и забил 1 гол.

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