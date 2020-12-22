"Шахтер" определился, за какие деньги отпустит лидера команды
Об этом сообщает Internacional TimeLine .
По информации источника, "Шахтер" готов разорвать контракт с 32-летним Тайсон и предоставить ему статус свободного агента. Для этого бразильский "Интернасьональ", который интересуется хавбеком, должен заплатить "горнякам" 800 тыс. евро.
Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года, контракт бразильца рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл за дончан 15 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу. Ориентировочная трансферная стоимость вингера составляет 8 млн евро.
Также 32-летний бразилец выступал за "Металлист" и "Интернасьональ". За сборную Бразилии провел 8 матчей и забил 1 гол.
- 18 июня полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон заявил, что хочет покинуть чемпионат Украины по футболу.
- 13 октября Тайсон отказался продлевать контракт с "Шахтером".
- 16 декабря сообщалось, что Тайсон не вел переговоров о трансфере с другими клубами.
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