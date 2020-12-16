Мы ни с кем не вели переговоров, - агент о трансфере лидера "Шахтера"

16 декабря, 2020, 20:51

Лидер донецкого "Шахтера" Тайсон не вел переговоров о трансфере с другими клубами

Об этом сообщает Revista Colorada.

"Мы ни с кем не вели переговоров", - сказал агент футболиста Диего Дорнеллес.

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года, контракт вингера рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он сыграл за дончан 15 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу

Также 32-летний бразилец выступал за "Металлист" и "Интернасьональ". За сборную Бразилии провел 8 матчей и забил 1 гол.

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