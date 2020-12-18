Стало известно, кого выбрали Шевченко и Пятов в голосовании ФИФА The Best - 2020
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Церемония ФИФА The Best - 2020 прошла в онлайн-формате. Голосование лучших игроков мира стартовало 25 ноября и было завершено 9 декабря. Победу в нем одержал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.
Капитан сборной Украины Андрей Пятов и главный тренер Андрей Шевченко также приняли участие в голосовании за лучших футболиста и тренера по версии ФИФА в 2020 году.
Выбор Андрей Шевченко:
Лучший футболист - Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")
Лучший тренер - Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль")
Выбор Андрея Пятова:
Лучший футболист - Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")
Лучший тренер - Ханс-Дитер Флик (Германия, "Бавария")
- 17 декабря лучшим голкипером мира стал Мануэль Нойер.
- Звание лучшего тренера - 2020 получил Юрген Клопп из "Ливерпуля".
- Польского форварда Роберта Левандовски признали лучшим игроком - 2020.
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