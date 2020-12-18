Стало известно, кого выбрали Шевченко и Пятов в голосовании ФИФА The Best - 2020

18 декабря, 2020, 12:36

Капитан сборной Украины Андрей Пятов и главный тренер Андрей Шевченко приняли участие в голосовании ФИФА The Best 2020

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Церемония ФИФА The Best - 2020 прошла в онлайн-формате. Голосование лучших игроков мира стартовало 25 ноября и было завершено 9 декабря. Победу в нем одержал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

Капитан сборной Украины Андрей Пятов и главный тренер Андрей Шевченко также приняли участие в голосовании за лучших футболиста и тренера по версии ФИФА в 2020 году.

Выбор Андрей Шевченко:

Лучший футболист - Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")

Лучший тренер - Юрген Клопп (Германия, "Ливерпуль")

Выбор Андрея Пятова:

Лучший футболист - Роберт Левандовски (Польша, "Бавария")

Лучший тренер - Ханс-Дитер Флик (Германия, "Бавария")

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb