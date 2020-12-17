Левандовски обошел Месси и Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста мира-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Церемония ФИФА The Best 2020 прошла в онлайн-формате. Голосование лучших игроков мира стартовало 25 ноября и было завершено 9 декабря. Победу в нем одержал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.
Польский форвард провел 47 матчей, забил 55 мячей и отдал 10 результативных передач в сезоне 2019/20. Вместе с "Баварией" выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.
В финальное трио исполнителей, которые соревновались за звание лучшего футболиста года, кроме поляка, попали форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.
В 2019 году лучшим футболистом мира был признан Месси.
- В июле французское издание France Football заявило, что решило не вручать "Золотой мяч" из-за паузы в сезоне, объявленной из-за пандемии коронавируса.
- 17 декабря лучшим голкипером мира стал Мануэль Нойер.
- Звание лучшего тренера 2020 года получил Юрген Клопп из "Ливерпуля".
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