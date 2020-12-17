Левандовски обошел Месси и Роналду в борьбе за звание лучшего футболиста мира-2020

17 декабря, 2020, 21:38

Международная федерация футбольных ассоциаций признала Роберта Левандовски лучшим игроком 2020 года

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Церемония ФИФА The Best 2020 прошла в онлайн-формате. Голосование лучших игроков мира стартовало 25 ноября и было завершено 9 декабря. Победу в нем одержал нападающий "Баварии" Роберт Левандовски.

Польский форвард провел 47 матчей, забил 55 мячей и отдал 10 результативных передач в сезоне 2019/20. Вместе с "Баварией" выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

В финальное трио исполнителей, которые соревновались за звание лучшего футболиста года, кроме поляка, попали форвард "Барселоны" Лионель Месси и нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

В 2019 году лучшим футболистом мира был признан Месси.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb