ФИФА назвала лучшего голкипера-2020

17 декабря, 2020, 20:19

Международная федерация футбольных ассоциаций признала Мануэля Нойера лучшим голкипером мира

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Церемония ФИФА The Best 2020 прошла в онлайн-формате. Голосование лучших голкиперов мира стартовало 25 ноября и было завершено 9 декабря. Победу в нем одержал Мануэль Нойер. Лучшей женщиной-вратерем 2020 стала Сара Буадди с французского "Лиона".

В финальное трио, которые соревновались за звание лучшего голкипера года, кроме Нойера, попали Облак из "Атлетико" и Алиссон Беккер из "Ливерпуля".

34-летний Нойер провел 51 матч и пропустил 49 голов в сезоне 2019/20. Вместе с "Баварией" выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

В июле французское издание France Football заявило, что решило не вручать "Золотой мяч" из-за паузы в сезоне, объявленной из-за пандемии коронавируса.

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