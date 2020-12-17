Определился лучший футбольный тренер-2020

17 декабря, 2020, 20:41

Международная федерация футбольных ассоциаций признала Юргена Клоппа лучшим тренером 2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Церемония ФИФА The Best 2020 прошла в онлайн-формате. Голосование лучших тренеров мира стартовало 25 ноября и было завершено 9 декабря. Победу в нем одержал Юрген Клопп, который возглавляет "Ливерпуль".

На титул претендовали Марсело Бьелса (Аргентина, "Лидс") и Ханс-Диттер Флик, который вместе с "Баварией" выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

В прошлом сезоне Клопп с "Ливерпулем" впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии.

В июле французское издание France Football заявил, что решило не вручать "Золотой мяч" из-за паузы в сезоне, объявленной из-за пандемии коронавируса.

17 декабря лучшим голкипером мира стал Мануэль Нойер.

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