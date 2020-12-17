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Espreso.tvСпортОпределился лучший футбольный тренер-2020

Определился лучший футбольный тренер-2020


фото: Getty Images
Международная федерация футбольных ассоциаций признала Юргена Клоппа лучшим тренером 2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Церемония ФИФА The Best 2020 прошла в онлайн-формате. Голосование лучших тренеров мира стартовало 25 ноября и было завершено 9 декабря. Победу в нем одержал Юрген Клопп, который возглавляет "Ливерпуль".

На титул претендовали Марсело Бьелса (Аргентина, "Лидс") и Ханс-Диттер Флик, который вместе с "Баварией" выиграл Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

В прошлом сезоне Клопп с "Ливерпулем" впервые за 30 лет выиграл чемпионат Англии.

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