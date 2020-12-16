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Espreso.tvМирПарламент Молдовы повысил статус русского языка

Парламент Молдовы повысил статус русского языка

Парламент Молдовы окончательно вернул русскому языку особый статус

Об этом сообщает newsmaker.

Так, закон одобрили во втором чтении по инициативе сторонников действующего президента Игоря Додона, который вскоре передаст власть Майе Санду.

Следовательно, граждане смогут на русском языке обращаться в органы государственной власти, государственных учреждений, предприятий и организаций и, соответственно, получать ответы на языке обращения.

Законом чиновников обязали по запросу граждан предоставлять перевод документов на русском.

Отдельно отмечается, что ответственность за нарушение этого закона несут руководители органов государственной власти, государственных и местных администраций, общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций.

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