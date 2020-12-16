Парламент Молдовы повысил статус русского языка

16 декабря, 2020, 18:56

Парламент Молдовы окончательно вернул русскому языку особый статус

Об этом сообщает newsmaker.

Так, закон одобрили во втором чтении по инициативе сторонников действующего президента Игоря Додона, который вскоре передаст власть Майе Санду.

Следовательно, граждане смогут на русском языке обращаться в органы государственной власти, государственных учреждений, предприятий и организаций и, соответственно, получать ответы на языке обращения.

Законом чиновников обязали по запросу граждан предоставлять перевод документов на русском.

Отдельно отмечается, что ответственность за нарушение этого закона несут руководители органов государственной власти, государственных и местных администраций, общественных объединений, а также предприятий, учреждений и организаций.

Напомним, что избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть.

3 декабря парламент Молдовы вывел из подчинения президенту Службу информации и безопасности перед инаугурацией Майи Санду.

Судьи Конституционного суда Молдовы приостановили действие закона, по которому Служба информации и безопасности перешла из подчинения президенту в управление парламента.

Действующий президент Игорь Додон подписал указ о передаче в подчинение парламенту Службы информации и безопасности Молдовы перед инаугурацией своей преемницы Майи Санду.

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