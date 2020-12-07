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Espreso.tvОбществоВ Молдове суд приостановил передачу от президента парламенту контроля над службой безопасности страны

В Молдове суд приостановил передачу от президента парламенту контроля над службой безопасности страны


фото: newsmaker
Судьи Конституционного суда Молдовы приостановили действие закона, по которому Служба информации и безопасности перешла из-под подчинения президенту в управление парламента

Об этом сообщает издание Nokta.

Суд приостановил действие закона, принятого 3 декабря, до конца рассмотрения дела.

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