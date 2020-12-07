В Молдове суд приостановил передачу от президента парламенту контроля над службой безопасности страны
7 декабря, 2020, 18:20
Судьи Конституционного суда Молдовы приостановили действие закона, по которому Служба информации и безопасности перешла из-под подчинения президенту в управление парламента
Об этом сообщает издание Nokta.
Суд приостановил действие закона, принятого 3 декабря, до конца рассмотрения дела.
- Напомним, что избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть.
- 3 декабря парламент Молдовы вывел из-под подчинения президента Службу информации и безопасности перед инаугурацией Майи Санду.
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