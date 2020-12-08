 
РУСУКР
live
Espreso.tvОбществоДодон передал в подчинение парламенту Молдовы Службу безопасности, Санду угрожает распустить правительство

Додон передал в подчинение парламенту Молдовы Службу безопасности, Санду угрожает распустить правительство

Действующий президент Игорь Додон подписал указ о передаче в подчинение парламенту Службы информации и безопасности Молдовы перед инаугурацией своей преемницы Майи Санду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ. Додон обнародовал закон о переходе СИБ Молдовы в подчинение парламенту.

На этом фоне новоизбранный президент Санду заявила о возможности роспуска правительства и парламента страны.

"Если в ближайшие дни не будет отставки правительства, то, скорее всего, коллеги из фракции "Действие и солидарность" предложат вотум недоверия Кабинету министров. Другие партии, особенно социалисты, говорят, что тоже хотят досрочных выборов, поэтому мы предлагаем простое решение", - сказала она.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 декабря, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать