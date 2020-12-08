Додон передал в подчинение парламенту Молдовы Службу безопасности, Санду угрожает распустить правительство

8 декабря, 2020, 20:43

Действующий президент Игорь Додон подписал указ о передаче в подчинение парламенту Службы информации и безопасности Молдовы перед инаугурацией своей преемницы Майи Санду

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ. Додон обнародовал закон о переходе СИБ Молдовы в подчинение парламенту.

На этом фоне новоизбранный президент Санду заявила о возможности роспуска правительства и парламента страны.

"Если в ближайшие дни не будет отставки правительства, то, скорее всего, коллеги из фракции "Действие и солидарность" предложат вотум недоверия Кабинету министров. Другие партии, особенно социалисты, говорят, что тоже хотят досрочных выборов, поэтому мы предлагаем простое решение", - сказала она.

Напомним, что избранный президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке парламента страны захватить власть.

3 декабря парламент Молдовы вывел из подчинения президента Службу информации и безопасности перед инаугурацией Майи Санду.

Судьи Конституционного суда Молдовы приостановили действие закона, по которому Служба информации и безопасности перешла из подчинения президенту в управление парламента.