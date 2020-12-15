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Сытник считает, что нужно ликвидировать Окружной админсуд Киева

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Окружной админсуд Киева нужно лишить определенной части полномочий несвойственных для суда первой инстанции

Об этом он заявил в интервью ZN.ua .

"Мне не совсем понятно, почему о ситуации вокруг дела ОАСК знают чуть ли не в Австралии, а из офиса президента Украины нет реакции .. Мы как правоохранители свою функцию выполнили. Теперь дело за прокуратурой, судом и государственной властью, которая на уровне парламента должна инициировать шаги, способные построить систему защиты от подобных явлений. И не надо даже ликвидировать ОАСК, просто избавьте его несвойственных для суда первой инстанции полномочий ", - сказал директор НАБУ.

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Он заявил, что в таком случае о суде забудут течение двух месяцев.

  • Напомним, 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюка.
  • Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.
  • Председатель ОАСК Вовк заявил , что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом.
  • Впоследствии, Вовк не явился на заседание в ВАКС , где ему должны были избрать меру пресечения.
  • Печерский районный суд Киева разъяснил генеральной прокурорци Ирине Венедиктовой, что решение его судьи об изменении подследственности по делу пленок ОАСК вступило в силу и теперь она забрать дело в Национального антикоррупционного бюро.

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