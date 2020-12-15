Сытник считает, что нужно ликвидировать Окружной админсуд Киева
Об этом он заявил в интервью ZN.ua .
"Мне не совсем понятно, почему о ситуации вокруг дела ОАСК знают чуть ли не в Австралии, а из офиса президента Украины нет реакции .. Мы как правоохранители свою функцию выполнили. Теперь дело за прокуратурой, судом и государственной властью, которая на уровне парламента должна инициировать шаги, способные построить систему защиты от подобных явлений. И не надо даже ликвидировать ОАСК, просто избавьте его несвойственных для суда первой инстанции полномочий ", - сказал директор НАБУ.
Читайте также: Ликвидация ОАСК: в Офисе президента заявили о начале консультаций, Высший совет правосудия отрицает
Он заявил, что в таком случае о суде забудут течение двух месяцев.
- Напомним, 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюка.
- Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.
- Председатель ОАСК Вовк заявил , что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом.
- Впоследствии, Вовк не явился на заседание в ВАКС , где ему должны были избрать меру пресечения.
- Печерский районный суд Киева разъяснил генеральной прокурорци Ирине Венедиктовой, что решение его судьи об изменении подследственности по делу пленок ОАСК вступило в силу и теперь она забрать дело в Национального антикоррупционного бюро.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb