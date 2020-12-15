Сытник считает, что нужно ликвидировать Окружной админсуд Киева

15 декабря, 2020, 14:22

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Окружной админсуд Киева нужно лишить определенной части полномочий несвойственных для суда первой инстанции

Об этом он заявил в интервью ZN.ua .

"Мне не совсем понятно, почему о ситуации вокруг дела ОАСК знают чуть ли не в Австралии, а из офиса президента Украины нет реакции .. Мы как правоохранители свою функцию выполнили. Теперь дело за прокуратурой, судом и государственной властью, которая на уровне парламента должна инициировать шаги, способные построить систему защиты от подобных явлений. И не надо даже ликвидировать ОАСК, просто избавьте его несвойственных для суда первой инстанции полномочий ", - сказал директор НАБУ.

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Он заявил, что в таком случае о суде забудут течение двух месяцев.

Напомним, 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" голове Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюка.

Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание подозреваемых судей Окружного административного суда Киева.

Председатель ОАСК Вовк заявил , что ходатайство НАБУ к генпрокурору - манипуляция, а он и другие члены чисты перед законом.

Впоследствии, Вовк не явился на заседание в ВАКС , где ему должны были избрать меру пресечения.

Печерский районный суд Киева разъяснил генеральной прокурорци Ирине Венедиктовой, что решение его судьи об изменении подследственности по делу пленок ОАСК вступило в силу и теперь она забрать дело в Национального антикоррупционного бюро.